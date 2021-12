Neville pakt Ronaldo en Fernandes ongenadig hard aan: ‘Daar kan ik niet tegen’

Dinsdag, 28 december 2021 om 06:59 • Chris Meijer

Gary Neville heeft hard uitgehaald richting Cristiano Ronaldo na het 1-1 gelijkspel van Manchester United op bezoek bij Newcastle United. De Portugese aanvaller stormde na het laatste fluitsignaal direct richting de catacomben en daar is de oud-verdediger van the Red Devils niet over te spreken. Neville spreekt in de studio van Sky Sports van een slecht voorbeeld voor de jongere spelers in de selectie van Manchester United.

“We hebben het eerder over lichaamstaal gehad, toen Cristiano van het veld stormde na de wedstrijd tegen Everton. Ik dacht dat hij dat deed om druk op Ole Gunnar Solskjaer te zetten, maar nu deed hij het weer. Hij deed het vervolgens ook na de wedstrijden tegen Watford en Norwich City. Bruno Fernandes volgt hem en het is voor de jonge jongens vreselijk om twee beste spelers te zien doen alsof zij niet goed genoeg zijn. Cavani neemt dat weg, denk ik”, geeft Neville te kennen.

“Hij staat op tegenover Ronaldo en helpt de jonge spelers, denk ik. Cavani moet op het veld staan, want ze hebben zijn houding nodig”, vervolgt de analist. “Het kan me niet schelen hoe je gespeeld hebt of wat het resultaat is, maar je moet na de wedstrijd naar de fans om ze te bedanken. Loop mee met je ploeggenoten. Dat moet je doen, zeker als je de beste speler ter wereld bent. Ik erger me er al twee maanden aan. Ze moeten de vader of opa in het team zijn. Ik maakte enorme fouten als jonge speler bij Manchester United. De senior players zeiden daar wat van, maar legden tegelijkertijd een arm om me heen en hielpen me.”

“Bruno Fernandes loopt de hele tijd te zaniken, terwijl hij bij vlagen geweldig is voor Manchester United. De twee centrumverdedigers zijn de andere ervaren spelers, maar zij presteren heel slecht. Maguire heeft een nightmare season”, stelt Neville, die daarmee eveneens wijst op Raphaël Varane. “Je moet er zijn voor je teamgenoten als ze je nodig hebben op dat soort momenten. Uiteindelijk houd ik van Ronaldo, hij is de beste speler die ik in mijn leven gezien heb. Maar je moet niet zo van het veld stormen. Daar kan ik niet tegen.”

Neville had zich in de rust al uitermate hard uitgelaten over het spel van Manchester United. “Er is geen druk, geen urgentie. Ieder duel gaat verloren, dat is de basis van het spel. Ze spelen echt heel slecht”, zei Neville. “Er wordt niets als team gedaan. Er is niet één speler die de rust in kan gaan en kan zeggen dat hij zijn werk heeft gedaan. Ze zijn een stel nietsnutten. Kijk ze op het veld. Armen in de lucht, overal over klagen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de vorige manager ontslagen moest worden. Als het zo doorgaat, moeten er nog veel managers ontslagen worden.”