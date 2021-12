De Gea en Cavani redden punt voor gefrustreerd Manchester United

Maandag, 27 december 2021 om 22:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:14

Manchester United heeft maandagavond punten gemorst op bezoek bij laagvlieger Newcastle United: 1-1. Lange tijd leek het erop dat de bezoekers zouden verliezen van the Magpies, die een zeer sterke wedstrijd afleverden. Edinson Cavani redde als invaller echter een punt voor het elftal van interim-manager Ralf Rangnick. Donny van de Beek zat wederom negentig minuten op de bank bij Manchester United, dat zevende blijft staan in de Premier League. Newcastle United is nog steeds de nummer negentien.

Raphaël Varane keerde terug in de basisoptelling van Manchester United, waar Victor Lindelöf juist ontbrak vanwege een coronabesmetting. In de beginfase maakten the Mancunians een kwetsbare en tegenvallende indruk. Newcastle United, dat tegen degradatie vecht, rook bloed en nam brutaal de leiding in de zevende minuut. Allan Saint-Maximin kreeg de bal aangespeeld halverwege de helft van Manchester United, trok het strafschopgebied in en legde de bal vervolgens in de hoek langs de kansloze David de Gea: 1-0. St. James' Park ontplofte en de thuisclub ging op jacht naar de tweede treffer. Joelinton en Jonjo Shelvey waren met afstandsschoten dicht bij een nieuwe vreugde-explosie bij de fans, maar hun inzetten troffen net geen doel.

WOW! ?? Newcastle komt op voorsprong tegen United dankzij een prachtige treffer van smaakmaker Saint-Maximin#ZiggoSport #PremierLeague #NEWMUN pic.twitter.com/0lhJBxFBqe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 27, 2021

Callum Wilson leek in de 38ste minuut voor de 2-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Rangnick greep in en bracht halverwege Cavani en Jadon Sancho in het veld voor Mason Greenwood en Fred. De redelijk onzichtbare Cristiano Ronaldo mocht gewoon blijven staan van de Duitse coach. Kort na rust had Saint-Maximin Newcastle United op 2-0 kunnen en misschien wel moeten brengen. Na goed voorbereidend werk van rechtsback Emil Krafth wist de maker van de 1-0 van dichtbij niet te scoren, tot ontzetting van alles en iedereen bij Newcastle United.

Na bijna een uur spelen ontving de soms zichtbaar gefrustreerde Ronaldo een gele kaart voor een wilde overtreding op Ryan Fraser. De Portugese aanvaller was duidelijk niet tevreden en uitte zijn ongenoegen geregeld met de nodige handgebaren. Ook na rust stond het tegenvallende Manchester United onder druk en het was te danken aan de alerte De Gea dat de schade niet groter werd voor de bezoekende ploeg. Aan de andere kant bewees de ingevallen Cavani zijn waarde. Zijn inzet in het strafschopgebied, na een voorzet van Diogo Dalot, werd eerst nog geblokt, maar in de rebound legde de aanvaller uit Uruguay de bal alsnog in de rechterbenedenhoek: 1-1. Net als bij Ronaldo was er overigens ook frustratie bij Cavani, die zich in de slotfase afreageerde op onder meer Alex Telles.

Daar is dan toch de 1-1 voor United! Het loopt alles behalve soepel bij de ploeg uit Manchester, maar dan is daar toch invaller Cavani die met enig fortuin binnenschiet ??#ZiggoSport #PremierLeague #NEWMUN pic.twitter.com/wBs4mnGWPp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 27, 2021

Met nog zeven minuten op de klok moest Saint-Maximin vanwege een blessure de strijd staken. Newcastle United was kort voor het einde nog heel dicht bij de winst. Invaller Jacob Murphy raakte de paal en de rebound van Miguel Almirón werd op fabelachtige wijze gestopt door de uitblinkende De Gea. Er werden zes minuten aan blessuretijd bijgetrokken, maar een winnaar van de boeiende ontmoeting kwam er niet meer.

Cristiano Ronaldo maakte een gefrustreerde indruk tegen Newcastle United.