Zirkzee levert bijdrage aan zevenklapper en ziet kapitale keepersblunder

Maandag, 27 december 2021 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

RSC Anderlecht heeft maandagavond een klinkende zege geboekt in de Pro League. Op bezoek bij Beerschot VA genoot het team van trainer Vincent Kompany halverwege al een 0-3 voorsprong, die na rust nog verder werd uitgebouwd: 0-7. Joshua Zirkzee leverde met een intikkertje een bescheiden bijdrage aan de grootste uitzege sinds het seizoen 1994/95, toen Lierse SK met 1-8 verslagen werd. Dankzij de driepunter klimt Anderlecht, 38 punten, voorlopig naar de derde positie in België, waar Royale Union Saint-Gilloise (47 punten) aan kop gaat en Club Brugge (40 punten) tweede staat.

Net als Zirkzee kreeg ook Wesley Hoedt een basisplek van Kompany. Het duurde niet lang voordat de score geopend werd in het Olympisch Stadion te Antwerpen. Na uitstekend combinatievoetbal aan de linkerkant van het veld zette Sergio Gómez de bal laag voor op Yari Verschaeren, die van dichtbij binnentikte: 0-1. Ook de 0-2 kwam van de voet van de twintigjarige middenvelder. Wederom fungeerde Gómez als aangever vanaf de linkerkant, al ging er ditmaal een fout in het uitverdedigen aan vooraf. Het was de veertiende treffer van het seizoen voor Verschaeren.

Zirkzee weer op het scorebord ?? De Nederlander pikt ook zijn goaltje mee tegen het nietige Beerschot en dit zou zomaar eens een monsterscore kunnen worden ??#ZiggoSport #ProLeague #BEEAND pic.twitter.com/BOg3lBgTun — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 27, 2021

Bij de 0-3 was Zirkzee aan zet. Opnieuw lag de linkerflank volledig open, waardoor Lior Refaelov alle tijd en ruimte kreeg om een afgemeten voorzet te bezorgen bij de Nederlandse spits. Hoewel Zirkzee in eerste instantie op doelman Mike Vanhamel stuitte, was zijn poging uit de rebound wel raak. Enkele minuten voor het rustsignaal raakte Beerschot nog dieper in de problemen. Raphael Holzhauser was met zijn tackle veel te laat, waardoor hij de doorgebroken Christian Kouamé meenam. Scheidsrechter Wim Smet kon niets anders dan een directe rode kaart trekken.

Het is inderdaad een pijnlijke avond geworden voor Beerschot en zeker voor keeper Vanhamel ?? De sluitpost ziet de ballen al om zijn oren vliegen en laat op deze manier de 7-0 door zijn benen glippen ??#ZiggoSport #ProLeague #BEEAND pic.twitter.com/IQT13lDOWh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 27, 2021

Hoewel Anderlecht het numerieke overwicht voor rust nog niet maximaal kon uitbuiten, lukte dat binnen negentig seconden in de tweede helft wel. Rafaelov kreeg de bal na een fraaie combinatie terug van Verschaeren, waarna de linksbuiten op overtuigende wijze binnenschoot: 0-4. Zowel de 0-5 als de 0-6 kwam op naam van voormalig Beerschot-aanvaller Benito Raman, die besloot zijn treffers uit respect niet te vieren. In de 72ste minuut liep de score nog verder op. Vanhamel ging op zeer knullige wijze in de fout, daar de sluitpost een ogenschijnlijk houdbaar schot van Francis Amuzu door zijn benen liet glippen: 0-7. Laatstgenoemde kreeg het doelpunt overigens wel achter zijn naam.