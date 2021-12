PEC Zwolle snakt naar doelpunten en klopt aan bij Vitesse

Maandag, 27 december 2021 om 22:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:27

Oussama Darfalou moet de aanvallende problemen van PEC Zwolle gaan oplossen. De Telegraaf brengt maandagavond naar buiten dat de hekkensluiter in de Eredivisie de aanvaller van Vitesse nog voor de jaarwisseling aan de selectie wil toevoegen. Darfalou kan onder trainer Thomas Letsch niet rekenen op een vaste plaats in de voorhoede, waardoor een tussentijds vertrek uit Arnhem een realistische optie is geworden.

Er zijn volgens bovengenoemde krant meer kapers op de kust, maar PEC beschikt momenteel over de beste papieren om Darfalou in januari naar Zwolle te halen. De laagvlieger wil de 28-jarige aanvaller uit Algerije, die over een halfjaar uit zijn contract loopt, voor de rest van het seizoen huren van Vitesse. De Arnhemse club verhuurde Darfalou in 2020 al eens voor enige tijd aan VVV-Venlo. In deze jaargang kwam hij tot dusver tot slechts een doelpunt in twaalf optredens in de Eredivisie.

PEC-trainer Dick Schreuder kent Darfalou nog uit zijn periode bij Vitesse, waar hij aan het begin van het seizoen nog fungeerde als assistent van Letsch. De aanvaller stond recentelijk ook op het lijstje van Sparta Rotterdam, dat echter de voorkeur gaf aan de komst van de van FC Utrecht afkomstige Adrián Dalmau. PEC is dringend op zoek naar doelpunten, want in de eerste achttien competitieduels werd slechts negen keer het net gevonden. Mees de Wit, van origine verdediger, is met drie doelpunten clubtopscorer.