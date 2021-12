Gutiérrez zei PSV bijna vaarwel: ‘Ja, dat kan ik nu wel verklappen’

Maandag, 27 december 2021 om 22:16 • Rian Rosendaal

Érick Gutiérrez heeft eerder dit jaar serieus overwogen om PSV te verlaten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2023. De 26-jarige middenvelder had namelijk afgelopen zomer de mogelijkheid om bij Cruz Azul terug te keren in de Mexicaanse competitie. Gutiérrez besloot echter om PSV trouw te blijven en in de afgelopen twee maanden is hij uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van trainer Roger Schmidt.

"Een paar maanden geleden kwam ik niet aan spelen toe en ik had toen al bijna alles in gereedheid gebracht om terug te keren naar Mexico. Dat geef ik eerlijk toe", onthult Gutiérrez in een video-interview met FOX Sports Mexico. "Ik stond op het punt om te vertrekken, maar toen veranderde de situatie. Ik kwam namelijk weer aan spelen toe. Ik heb rondgekeken naar clubs in Europa, want hier zou ik wel eeuwig willen blijven. Er waren alleen weinig opties op dat moment. Ik wilde echter wel minuten maken en die kans was bij PSV niet heel erg groot", aldus de openhartige middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gutiérrez verscheen dus ook op de radar van Cruz Azul en dat vond de PSV-middenvelder een hele eer. "Ze wilden mij dolgraag hebben en ik heb ze dan ook hartelijk bedankt voor de interesse. Ja, ik kan nu wel verklappen dat het om Cruz Azul ging. Ik ben de directie en de clubpresident enorm dankbaar, zeker ook omdat ik destijds niet speelde. De mogelijkheid om daar te tekenen was er zeker. De zaken veranderden echter en nu kom ik gelukkig weer aan spelen toe", aldus de 28-voudig international van Mexico.

Schmidt ziet in Gutiérrez sinds begin november een basisspeler bij PSV. Een welkome opsteker na enkele moeizame jaren in het Philips Stadion. "Iedereen weet dat mijn eerste jaren bij PSV best wel gecompliceerd waren. Ik heb desondanks altijd honderd procent gegeven, ik ben een echte professional. Toen de kans op speeltijd zich aandiende wist ik dat ik die met beide handen moest aangrijpen. Het drong gelijk tot me door dat het nu of nooit was voor mij", zo besluit Gutiérrez.