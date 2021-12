Paris Saint-Germain stuurt winnaar Olympisch goud naar Real Sociedad

Maandag, 27 december 2021 om 21:30

Real Sociedad huurt Rafinha voor de rest van het seizoen van Paris Saint-Germain, zo maken de clubs via de officiële kanalen bekend. De huurdeal hing al enige tijd in de lucht, al viel het definitieve woord maandagavond pas. De 28-jarige middenvelder, die in 2016 met Brazilië goud won op de Olympische Spelen, was bij de Parijzenaren op een zijspoor beland en hoopt in San Sebastián meer speelminuten te krijgen.

Rafinha is de broer van Thiago (Liverpool), met wie hij de jeugdopleiding van Barcelona doorliep. Een onverdeeld succes werd het avontuur in de Catalaanse hoofdstad overigens niet, want de creatieve middenvelder kwam als onderdeel van de A-selectie van Barça tot slechts negentien officiële wedstrijden. In 2013 begonnen los Azulgrana met het verhuren van Rafinha, die voor Celta de Vigo en Internazionale uitkwam.

In oktober 2020 werd Rafinha definitief overgenomen door PSG, dat 1,5 miljoen euro betaalde. In zijn eerste seizoen bij le Parisiens groeide Braziliaan uit tot een van de vaste krachten, en kwam hij in 23 Ligue 1-optredens tot vijf assists. In het shirt van PSG scoorde Rafinha overigens niet. In de huidige voetbaljaargang is de middenvelder echter allerminst zeker van een plek in het elftal: hij kwam tot slechts drie competitieoptredens in het basiselftal van Mauricio Pochettino.

Real Sociedad kan de tweevoudig Braziliaans international goed gebruiken. Het team van trainer Imanol Alguacil verloor vier LaLiga-duels op rij en zakte naar de zesde plek op de ranglijst. Op het middenveld bij de Basken zal Rafinha de concurrentiestrijd aangaan met onder meer David Silva, Martín Zubimendi en Mikel Merino. De Txuri-Urdin wachten bovendien een volle voetbalkalender, daar men nog actief is in zowel de Europa League als de Copa del Rey.