Maandag, 27 December 2021

Barcelona heeft concurrent in strijd om Cavani

Bournemouth-verdediger Lloyd Kelly staat in de belangstelling van West Ham United. Manager David Moyes wil zijn opties achterin vergroten, nadat Kurt Zouma, Angelo Ogbonna en Aaron Cresswell weg zijn gevallen door blessures. (The Telegraph)

Real Madrid overweegt een bod uit te brengen op Arsen Zakharyan. De middenvelder van Dynamo Moskou is een revelatie in zijn thuisland en wordt al enige tijd in de gaten gehouden door de Spaanse grootmacht. (Sport)

Barcelona ondervindt concurrentie in de strijd om de handtekening van Edinson Cavani. De aanvaller van Manchester United staat namelijk ook in de nadrukkelijke belangstelling van Corinthians. (AS) De aanvaller van Manchester United staat namelijk ook in de nadrukkelijke belangstelling van Corinthians.

Abdou Diallo stapt in januari wellicht over richting AC Milan. De linksbenige verdediger is uit de gratie geraakt bij Paris Saint-Germain en in het San Siro wordt hij aangemerkt als vervanger van de geblesseerde Simon Kjaer. (Fabrizio Romano)

AS Monaco staat op het punt om de komst van Vanderson af te ronden. Voor de rechtsback, die ook intensief wordt gevolgd door AC Milan en Brentford, wordt in vijf termijnen een totaalbedrag van elf miljoen euro neergelegd. (RMC Sport)