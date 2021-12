Samuel Eto’o om 981.598 euro aan de publieke schandpaal genageld

Maandag, 27 december 2021 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:51

De Spaanse fiscus, Hacienda, heeft maandag de halfjaarlijkse lijst met wanbetalers openbaar gemaakt. Op de beruchte lijst van de belastingdienst is onder meer Samuel Eto’o en trainer Carlo Ancelotti verschenen. Volgens de gegevens van Hacienda heeft de Kameroener nog een schuld van 981.598 euro openstaan, terwijl de coach van Real Madrid nog 1,4 miljoen euro verschuldigd is. Ook Dani Alves verschijnt op la lista de morosos: de lijst van wanbetalers.

Door door Spaanse fiscus word je gelabeld als moroso op het moment dat er een schuld groter dan 600.000 euro openstaat. De lijst wordt halfjaarlijks gepubliceerd. De oud-voetballer van onder meer Barcelona en Real Madrid is de meest opvallende naam in het rijtje, daar zijn naam bij de publicatie van de vorige lijst nog niet genoemd werd. Dat komt overigens door het feit dat Hacienda de lat om genoemd te worden lager heeft gelegd ten opzichte van zes maanden geleden. Op 31 augustus werden alleen de namen bekendgemaakt die op dat moment meer dan een miljoen euro schuld hadden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eto’o is niet de enige bekende voetbalnaam die de twijfelachtige vermelding krijgt. Ancelotti heeft, net als een half jaar geleden, nog altijd een forse schuld openstaan: 1,4 miljoen euro. Dani Alves is de Spaanse fiscus nog een bedrag van een miljoen euro verschuldigd. Marca weet dat de schulden van laatstgenoemd duo overigens wel in omvang zijn afgenomen. Verder is de vicepresident van Sevilla, José María del Nido Carrasco, van de lijst geschrapt.

Waar de schulden van Eto’o bij Hacienda precies vandaan komen is onbekend. Eerder deze maand kwam de oud-spits nog in positieve zin in het nieuws. Eto’o werd op 12 december verkozen tot voorzitter van de voetbalbond van Kameroen, de Fédération Camerounaise de Football. Het is zijn eerste functie sinds de oud-spits in september 2019 stopte als profvoetballer. De veertigjarige Eto’o kreeg de voorkeur boven Seidou Mbombo Njoya, de vorige president.