Galatasaray legt 3,5 miljoen euro neer en maakt komst spits definitief

Maandag, 27 december 2021 om 20:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:27

Mostafa Mohamed heeft zijn toekomst verbonden aan Galatasaray. De Turkse topclub maakt maandag wereldkundig dat de 24-jarige aanvaller uit Egypte zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot de zomer van 2025. Mohamed werd sinds februari van dit jaar gehuurd van Zamalek en de spits vervolgt zijn loopbaan nu dus definitief bij de huidige nummer tien in de Süper Lig. Galatasaray legt circa drieënhalf miljoen euro voor de definitieve komst van Mohamed.

Galatasaray benadrukt in het persbericht van maandag rondom de transfer van Mohamed dat het totale transferbedrag op 1 juli 2022 wordt overgemaakt aan Zamalek. Daarnaast is bekendgemaakt dat het salaris in de komende seizoenen zal stijgen van omgerekend 800.000 euro naar ruim een miljoen euro per jaar. De negenvoudig international van Egypte kan zijn geluk niet op na het verlengen van zijn verblijf bij Galatasaray. "Ik heb me altijd thuis gevoeld bij deze club en ben blij dat ik voor een grote club als Galatasaray mag tekenen. Het is mijn intentie om hier lang te blijven en de supporters mooie dingen te laten zien. We willen prijzen veroveren en ik beloof de fans dat ik daar alles voor zal doen", zo laat Mohamed weten op de website van zijn werkgever.

Mohamed kwam in 45 wedstrijden namens Galatasaray in alle competities tot 14 doelpunten. In de tweede kwalificatieronde van de Champions League tegen PSV kwam de aanvaller in beide wedstrijden (5-1 en 1-2 nederlaag) niet tot scoren. Korte tijd later werd Mohamed door RMC Sport in verband gebracht met een transfer richting PSV, dat in hem een geschikte concurrent zou zien van Eran Zahavi. De Eindhovense club besloot echter om een huurovereenkomst af te sluiten met Benfica voor de komst van Carlos Vinícius.

De international van Egypte vormde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Antalyaspor (2-0 overwinning) nog een aanvalsduo met Halil Dervisoglu. Het was overigens de eerste overwinning van Galatasaray sinds 13 november. Mohamed is geselecteerd voor de Afrika Cup, waardoor zijn werkgever hem ongeveer een maand moet missen. Diverse Turkse media denken dan ook dat Galatasaray de transfermarkt opgaat volgende maand. Onder meer Krzysztof Piatek (Hertha BSC) zou in beeld zijn bij trainer Fatih Terim.