'Barcelona heeft genoeg gezien en overweegt zelfs ontbinding contract'

Maandag, 27 december 2021 om 19:14

Barcelona is er alles aan gelegen om Samuel Umtiti op korte termijn te verkopen, zo weet Sport maandag te onthullen. De 28-jarige centrumverdediger kreeg afgelopen zomer nog een laatste kans van de Catalaanse grootmacht, maar het is inmiddels dat hij onder Xavi geen toekomst heeft in het Camp Nou. Fenerbahçe is inmiddels op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Franse mandekker die tot medio 2023 vastligt bij Barcelona.

Sport benadrukt dat de verkoop van Umtiti in de winterse transfermarkt een 'absolute prioriteit' is voor het bestuur van Barcelona. De reservespeler verlaat de club wellicht op huurbasis, maar het ontbinden van het contract in de komende weken wordt door de Spaanse krant ook niet uitgesloten. Umtiti weet inmiddels dat hij door zijn werkgever in de etalage is gezet en het is ook bekend dat de verdediger op het lijstje staat van enkele clubs. Fenerbahçe lijkt momenteel het meest concreet te zijn, al wil de Turkse topclub wel eerst Attila Szalai tussentijds verkopen. Het geld dat aan de eventuele verkoop van de Hongaarse wordt overgehouden zal worden gebruikt om Umtiti binnen te halen, zo klinkt het vanuit Spanje.

Barcelona probeerde in het recente verleden al vaker om Umtiti van de hand te doen, maar telkens weigerde de speler in kwestie mee te werken aan een vrijwillig vertrek. Zijn rol in de selectie van Xavi lijkt nu echter definitief te zijn uitgespeeld en de leiding wil zo snel mogelijk een oplossing naar buiten brengen. Umtiti sprak in de voorbereiding op dit seizoen uitgebreid met Laporta en kreeg toen te horen dat hij nog een kans zou krijgen onder toenmalig trainer Ronald Koeman. De Fransman zou destijds ook hebben toegezegd mee te werken aan een vertrek uit het Camp Nou, mocht hij verstoken blijven van speelminuten.

Volgens Sport wil Barcelona Umtiti niet voor een laag transferbedrag laten gaan, al is men wel bereid om eventueel water bij de wijn te doen. De Catalanen zien Fenerbahçe naar verluidt als een geschikte gesprekspartner, maar er zijn twijfels bij Umtiti over de stap naar de topclub in Turkije. Eerder dit jaar ging de verdediger ook al niet in op de avances van Besiktas. De interesse van enkele clubs uit Frankrijk is een stuk minder aantrekkelijk voor de huidige nummer zeven in LaLiga. Bij een huurdeal met een club uit de Ligue 1 zou Barcelona tot het einde van het seizoen een behoorlijk deel van het salaris voor zijn rekening nemen, wat in deze financieel gezien lastige tijden geen optie is.

Umtiti kwam in deze jaargang tot slechts negentig minuten in LaLiga. In de groepsfase van de Champions League werd door Koeman en Xavi helemaal geen gebruik gemaakt van de 31-voudig international van Frankrijk. Umtiti werd medio 2016 voor circa 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon en ruim vijf jaar later staat de teller op 133 wedstrijden. Mede door uiteenlopende blessures wist hij nooit een vaste plaats te veroveren in de verdediging van Barcelona.

De weigering van Umtiti om Barcelona voortijdig te verlaten viel eerder dit jaar slecht bij een gedeelte van de Barcelona-aanhang. Hij had begin december een nare aanvaring met enkele boze fans. De uit de gratie gevallen verdediger wilde wegrijden van het trainingscomplex van los Azulgrana, toen hij van alle kanten belaagd werd door een groep supporters. Umtiti trok een aantal keer dreigend op, voordat hij besloot uit te stappen en de fans woedend toesprak.

“Kom hier”, zei Umtiti. “Heb jij betaald voor de auto? Waarom speel je er dan mee? Heb je enig idee wat respect is?” Naast dat de supporters op de bolide van de Fransman sloegen, schreeuwde een deel van hen dat de verdediger uit het Camp Nou moest vertrekken. De stopper drukt met zijn salaris zwaar op de begroting van de Catalanen, wat hem niet in dank wordt afgenomen door de supporters. Het was niet het eerste vergelijkbare incident dat zich voordoet rondom Barcelona’s trainingscomplex. In maart werd voormalig sterspeler Lionel Messi nog lastiggevallen door filmende fans, waar de Argentijn zich destijds erg over opwond. Even daarvoor maakte doelman Neto iets soortgelijks mee. De Barcelona-selectie meldde aan de clubbeveiliging ‘erg moe te worden’ van de situatie, waar vooralsnog dus niet veel verbetering in lijkt te zijn gekomen.