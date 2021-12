Beelden losgaande Lionel Messi en Antonela op volgepakt privéfeest uitgelekt

Maandag, 27 december 2021 om 18:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:40

Lionel Messi heeft in Rosario een groot privéfeest gegeven ter afsluiting van het kalenderjaar. Beelden ervan zijn via Instagram naar buiten gebracht door de band Los Palmeras, die optrad op de feestlocatie en bekendstaat om de muziekstijl Cumba. Met name Argentijnse media deelden massaal de video’s die geupload werden door bandleden. Op het beeldmateriaal is te zien dat Messi uit zijn dak gaat op het nummer Soy Sabalero, dat eveneens het clublied van Club Atlético Colón de Santa Fe is. Even later stapt de Argentijn ook het podium op met zijn vrouw Antonela Roccuzzo om diverse sensuele danspasjes te wagen. Het koppel deelt zelf geen beelden van de festiviteiten.