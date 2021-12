Ebecilio was depressief: ‘Ik keek in de spiegel en dacht: wat ben jij dik’

Maandag, 27 december 2021 om 14:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:03

Lorenzo Ebecilio is dolblij met zijn nieuwe kans in het betaald voetbal. De dertigjarige aanvaller dook deze maand op bij de Cypriotische tweededivisionist Achyronas Liopetriou, waar hij een contract verdiende na een succesvolle proefperiode. Ebecilio werkt toe naar zijn debuut en hoopt zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, na een inktzwarte periode waarin hij worstelde met een depressie.

"Ik ben heel lang depressief geweest", vertelt Ebecilio in een interview met Voetbal International. "Ik kwam maar niet uit het zwarte gat." De oorzaak voor de mentale problemen lag in de privésfeer, al houdt Ebecilio de details liever voor zichzelf. "Er is heel veel gebeurd. Ook zaken waar ik anderen mee kan kwetsen en dat doe ik liever niet." De aanvaller heeft bijna twee jaar zonder club gezeten. Hij kwam flink aan: met een lengte van 1 meter 76 woog hij op een gegeven moment bijna honderd kilo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het eten gaf me een lekker gevoel. Ik deed andere dingen om me gelukkig te voelen", aldus Ebecilio, die bijvoorbeeld vaker naar de fles greep dan gebruikelijk. Vrienden en familie probeerden hem te motiveren en zelf sprak Ebecilio ook met psychologen. Hij probeerde de oude te worden en was hard voor zichzelf. "Ik heb meerdere keren in de spiegel gekeken en gedacht: verdomme, wat ben jij dik." De jeugdexponent van Ajax ging aan de slag door keihard te trainen bij ex-prof Iwan Redan, maar ook dat ging met vallen en opstaan.

"We zijn meerdere keren aan de slag gegaan, maar ik heb het ook steeds weer losgelaten", geeft hij toe. Ongeveer een halfjaar geleden kwam dan toch de kentering in positieve richting. "Met zo’n depressie zit je constant in je hoofd. Terwijl ik dondersgoed wist wat ik moest doen. Dit keer had ik echt zoiets van: Ik ga het nu écht doen. We gaan deze kant op. Ik kan het gewoon nog." Ebecilio zwoegde in de sportschool, zit inmiddels drie kilo van zijn streefgewicht af en hoopt ook op het veld weer te kunnen schitteren.

De aanvaller speelde tussen 2010 en 2012 in totaal 38 competitiewedstrijden voor Ajax. Daarna kwam hij uit voor clubs in Oekraïne, Azerbeidzjan, Rusland, Cyprus en Servië, alvorens in de zomer van 2019 te tekenen bij Júbilo Iwata in Japan. In maart 2020 werd zijn contract ontbonden, omdat hij zich volgens de club niet aan huisregels hield. Ebecilio maakte zich met zijn Nederlandse directheid impopulair bij ploeggenoten en botste ook flink met trainer Fernando Jubero.

"Ze vonden het niet tof als ik naar andere spelers schreeuwde. In Nederland is het normaal om weleens iemand op zijn plaat te zetten. Maar dat kun je in Japan niet maken", legt hij uit. Ebecilio moest zich iedere ochtend om zes uur op om zich te melden voor een individuele straftraining. Toen hij zich na drie weken een keer versliep, wist de club genoeg en kon hij zijn koffers pakken. "Ik vind niet dat ik daar goed behandeld ben", aldus Ebecilio, die een latere rechtszaak won en daarom nog een deel van zijn uitstaande salaris ontving.