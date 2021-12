El Ghannouti wil voorbeeld zijn: ‘Hardlopen in de regen in plaats van netflixen’

Maandag, 27 december 2021 om 12:37 • Dominic Mostert

Van 19 januari tot en met 6 februari 2022 wordt in Nederland UEFA Futsal EURO 2022 gehouden. In Fables of Futsal vertelt Voetbalzone de verhalen achter de deelnemers aan dit EK. In deze tweede editie vertellen recordinternational Jamal El Ghannouti en bondscoach Max Tjaden van Nederland over de oorsprong van de passie voor hun sport en de kansen voor Oranje Futsal. Een verhaal van twee liefhebbers die zich via de pleintjes omhoog knokten tot de nationale top en wellicht aan de vooravond staan van hun laatste grote internationale toernooi.

Door Tim Klijn

In een zaaltje op de KNVB Campus in Zeist verschijnt een lach op het gezicht van Jamal El Ghannouti als hij begint te vertellen over futsal. Hij speelde als jeugdspeler in het veldvoetbal als rechtshalf en aanvallende rechtsback bij Spartaan’20, de club waar ook spelers als Bruno Martins Indi en Denzel Dumfries zijn opgeleid. El Ghannouti ging daarna naar de zaterdagamateurs van Heerjansdam en combineerde dat met zaalvoetbal. Futsal bleek hij uitstekend te beheersen en hij mocht daarom rekenen op een uitnodiging voor de nationale ploeg. Zijn keuze om de voetbal in te ruilen voor de plofbal bleek gemakkelijk. Nadat El Ghannouti het volkslied hoorde en voor het eerst in een oranje shirt speelde, wilde hij niets anders meer. In Nederland betekent dat een parttime topsportcarrière. In de Eredivisie futsal wordt er twee keer per week in de avond getraind en overdag is vrijwel elke speler bezig met werk of studie. Naast verdediger is El Ghannouti projectleider bij NOC*NSF op de afdeling sportparticipatie, waar hij zich inzet om sporten voor iedereen mogelijk te maken.

Voor de recordinternational zelf is sport bijzonder belangrijk geweest. Hij groeide op in een gezin met acht kinderen in Hillesluis, een achterstandswijk in Rotterdam. Hij roemt in gesprek met Voetbalzone zijn opvoeding: “Mijn ouders gaven me mee dat Nederland een land is met veel kansen. Als je je best doet kan je hier alles bereiken, maar veel jongens in de wijk zijn afgegleden. Mijn familie, mijn vrienden, de liefde voor voetbal en het geloof in mijn heer Allah hebben mij op het goede pad gehouden.”

De voormalig aanvoerder van Oranje Futsal heeft vele hoogtepunten in zijn carrière meegemaakt. Zo scoorde hij ooit vijf keer in een interland tegen Andorra, speelde hij op het EK 2014, werd hij geridderd door de KNVB en groeide hij uit tot recordinternational met tot nu toe 155 interlands. “Ik ben enorm dankbaar en trots. Ik heb in zeventien jaar bij Oranje drie bondscoaches meegemaakt. Ze hebben mij veel vertrouwen gegeven. Ik heb altijd keihard getraind en mezelf fit en gefocust gehouden. Naast de trainingen met het elftal heb ik ook in mijn dagelijks leven veel voor futsal gedaan en ook moeten laten. Als anderen in de avond op de bank Netflix keken, ging ik in de regen hardlopen. Als ik geblesseerd raakte, had ik in de auto de fysio al aan de lijn wanneer ik langs kon komen en zocht ik zodra ik thuiskwam in de vriezer naar ice packs. Alles om het herstel te bespoedigen. Ondanks dat ik als een amateur de sport bedrijf, leef ik ervoor als een prof.”

De 38-jarige Rotterdammer is straks waarschijnlijk bezig aan zijn laatste grote toernooi. Hij is het laatste jaar veel aan het denken over zijn naderende afscheid: “Ik wil herinnerd worden als voorbeeld voor iedereen die droomt. Ik had nooit durven dromen dat ik recordinternational zou worden. Ik ben eigenlijk maar een simpele speler en ik hoop dat ik iets achterlaat voor kinderen in achterstandswijken. Want als ik de top kan bereiken met keihard werken, kan iedereen het. Dat wil ik meegeven aan anderen.”

Waar Nederland volgens El Ghannouti op het aankomende EK veel aan zal hebben is bondscoach Max Tjaden. De coach is tactisch sterk onderlegd, analyseert de tegenstanders tot in de puntjes en heeft altijd een plan klaar. Als speler voetbalde Tjaden op het veld bij ToNeGiDo, op het hoogste amateurniveau. Als jongen met Indonesische roots speelde hij veel op straat in de middenstandswijk Morgenstond in Den Haag, waar hij door zijn ouders met veel discipline werd opgevoed. In de zaal ging het ook voorspoedig: Tjaden werd international en speelde voor topclub FC Marlène.

Na zijn actieve loopbaan als futsalspeler werd Tjaden coach, wat eigenlijk altijd al in hem zat. “Ik weet het nog heel goed. We hadden gymles in de zesde klas. Ik zei toen al: ik wil worden zoals juf Jenny. Geen vrouw, maar gymleraar!” blikt hij lachend terug. “Ik wist dat dit mijn ding was en ik hier goed in was. Tijdens mijn loopbaan deed ik al verschillende cursussen van de KNVB. Zo ben ik vanzelf het coachingsvak ingerold. Bij mijn afscheid in 2008 als speler zei ik: ooit wil ik bondscoach worden.”

Tjaden ging fanatiek coachen en schopte het andermaal tot het Nederlands elftal, dit keer als assistent-coach onder Marcel Loosveld. Na het EK in 2014 kneep hij ertussenuit om zich verder te ontwikkelen als clubcoach. Nadat Loosvelds contract afliep kwam de KNVB bij Tjaden uit als opvolger en ging zijn langgekoesterde droom eindelijk in vervulling. In tegenstelling tot zijn spelers is Tjaden wél full-time bezig met futsal. Zijn contract loopt tot 2022 en hij weet nog niet of hij dat gaat verlengen: “Ik weet nog niet of het goed is voor mij en voor de spelers als ik bondscoach blijf.” Wanneer hij gevraagd wordt naar een mogelijke vervolgstap, zegt hij: “Op korte termijn ben ik er niet mee bezig en richt ik mij natuurlijk eerst op het EK. Het zou het voor mij wel aantrekkelijk zijn om nog eens bondscoach van een ander land te worden. Een echt zaalvoetballand als Indonesië trekt mij dan wel aan. Dit is echter niet een stap die ik heel snel zou maken. Mijn vrouw is succesvol zakenvrouw, ik blijf eerder aan haar hangen dan zij aan mij, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Sinds Tjaden bondscoach is geworden heeft hij onder andere bijgedragen aan een nieuwe competitieopzet. De Eredivisie is nu een competitie met een split-16. Dat betekent dat de zestien deelnemende ploegen worden opgesplitst als de helft van het aantal wedstrijden zijn gespeeld. In de tweede fase nemen de bovenste acht ploegen en onderste acht ploegen het tegen elkaar op. Volgens de coach komt dat de spanning en het niveau ten goede. In 2014 omschreef hij zichzelf in een interview met RTV Rijnmond als een ‘mini-mini-mini’ Louis van Gaal: “Hij heeft net als ik de ALO gedaan, daar word je erg breed opgeleid. Hij betrekt iedereen erbij, bereidt alles tot in de puntjes voor en laat niets aan het toeval over.”

Die invloed vertaalt zich ook in de voorbereiding op het naderende EK. Nederland oefende tegen Argentinië, Portugal, België, Duitsland en Frankrijk op dezelfde snelle vloer als waarop in januari in de poulefase gespeeld gaat worden. Zelfs de officiële EK-bal werd gebruikt, alles om met een voorsprong op de tegenstanders aan het toernooi te beginnen. Volgens Tjaden is het team in staat om zich te meten met de Europese top, al stipt El Ghannouti nog wel de trainingsachterstand aan: “De spelers uit andere landen kunnen zes keer in de week trainen. Dat kunnen wij niet, wij moeten constant schakelen tussen topsport en werk. Als spelers in Nederland zich volledig zouden kunnen focussen op zaalvoetbal dan hoorden wij waarschijnlijk structureel bij de Europese- en wereldtop.”

Nederland is voor het EK ingedeeld in een loodzware poule. Momenteel staat het 19e op de Europese ranglijst, terwijl de tegenstanders allemaal in de top 10 staan. Portugal (3) is regerend Europees kampioen en ook Oekraïne (10) en Servië (6) zijn op basis van de ranking duidelijk favoriet. De Oranje Leeuwen gaan er alles aan doen om de groepsfase te overleven. Portugal is normaliter te sterk en zal, als er niets geks gebeurt, de eerste plaats opeisen. De strijd zal met Oekraïne en Servië gaan om plaats twee. Ondanks het feit dat Nederland de underdog is heeft de coach vertrouwen in zijn spelers: “Op het EK hoef niemand meer te motiveren. Mijn jongens gaan straks als de brandweer, let maar op!”