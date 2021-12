Arne Slot toonde bij eerste bespreking meteen beelden aan Feyenoorders

Maandag, 27 december 2021 om 12:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:33

Jens Toornstra heeft niets dan lof voor de werkwijze van Arne Slot. De trainer van Feyenoord heeft zijn visie kunnen overbrengen op de spelers, vertelt de middenvelder in gesprek met RTV Rijnmond. Slot ging in de zomer aan de slag als opvolger van Dick Advocaat en maakte met zijn eerste bespreking al indruk op Toornstra.

"De samenwerking is hartstikke goed. Het is een trainer die een bepaalde visie heeft die heel erg aanslaat hier, dat hebben we allemaal gezien", zegt de aanvoerder van Feyenoord in een terugblik op de eerste seizoenshelft. "Hij weet die visie ook goed over te brengen op de groep, dat zie je terug aan hoe we op het veld staan. Hij is communicatief heel erg vaardig. Eerlijk en duidelijk, dat is belangrijk."

"Ik vond zijn eerste bespreking het mooiste. Hij liet beelden zien van de Europese top. Wat voor energie en arbeid zij leveren om hun spel te spelen. Die intensiteit is heel hoog en daar is ons spel ook op gebaseerd en daarmee komt ons spel goed tot hun recht", vervolgt Toornstra, die onder Slot zelden speelt op zijn favoriete positie van aanvallende middenvelder. Vaker wordt hij ingezet als rechtsbuiten of controleur.

"Dat klopt, maar ik geloof dat ik niet heel veel recht van spreken heb als je ziet hoe Guus Til het nu doet", erkent Toornstra. "In de manier waarop hij druk zet én zijn rendement. Ik kan dus moeilijk zeggen dat ik daar moet spelen, al zou ik dat best willen." In totaal scoorde Til tien keer in de Eredivisie, waarmee hij de meest scorende middenvelder is; alleen twee aanvallers (Bryan Linssen en Sébastien Haller) maakten meer doelpunten.