Dembélé wekt verbazing Barça: ‘Niemand wist dat hij een vriendin had’

Maandag, 27 december 2021 om 11:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:08

Ousmane Dembélé is in het huwelijksbootje gestapt, zo is uit video’s op sociale media duidelijk geworden. Volgens Sport kwam het huwelijk voor zijn werkgever Barcelona echter als een grote verrassing. De Catalanen waren er namelijk helemaal niet van op de hoogte dat hij een vriendin had.

Ondanks het feit dat de spelers van Barcelona vrij waren vanwege Kerstmis, hebben ze nog steeds contact met elkaar. Ook in de selectie ontstond grote verbazing, toen de spelers vernamen dat de Fransman zijn bruiloft vierde. Velen binnen de club wisten niet eens dat Dembélé een partner had. Zo had hij haar nog nooit meegenomen naar etentjes en andere activiteiten van de club, schrijft Sport.

Dembélé nodigde zijn vrienden, onder wie Dayot Upamecano van Bayern München, uit voor de bruiloft in Marokko. De twee komen uit dezelfde regio en hebben altijd samen in Franse jeugdelftallen gespeeld. Barça is blij dat de aanvaller in het huwelijksbootje is gestapt. De club hoop dat het betekent dat hij iemand aan zijn zijde heeft om te helpen orde op zaken te stellen. Volgens Sport grapten ‘sommigen’ over de vraag of Dembélé wel of niet op tijd op zijn bruiloft zou zijn verschenen, gezien zijn gewoonte om te laat te komen.

Zondagavond werd bekend dat de gesprekken tussen Barcelona en Dembélé over het verlengen van zijn aflopende contract zich in een vergevorderd stadium bevinden, zo meldde Fabrizio Romano. De transfermarktexpert wees op een foto die de 24-jarige vleugelaanvaller via Instagram Stories gedeeld heeft. Dembélé plaatste via zijn eigen kanalen een Instagram-post van Barcelona, dat zondagavond laat een foto publiceerde van het logo.

“Trots. Ser del Barça és el millor que hi ha”, schreef Barcelona bij een foto van het clublogo. De zin dat ‘Barcelona het beste is dat er bestaat’ komt uit een supporterslied dat geregeld gezongen wordt in het Camp Nou. Dat Dembélé deze Instagram-post via zijn eigen kanalen deelt, wordt gezien als een veelzeggend signaal over zijn nabije toekomst. Dembélé is echter niet de enige speler die de foto van Barcelona heeft overgenomen, want ook bijvoorbeeld Memphis Depay plaatste de post in zijn Instagram Stories.