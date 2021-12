Marciano Vink kijkt diep in hart van Steven Berghuis voor moment van 2021

Maandag, 27 december 2021 om 11:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:21

Marciano Vink selecteert de transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax als het moment van 2021. De aanvaller heeft in zijn eerste maanden zijn meerwaarde bewezen voor zijn nieuwe club, vertelt Vink in een video van ESPN. Toch denkt Vink dat Berghuis eigenlijk 'nog belangrijker' zou willen zijn voor Ajax. Tot dusver was hij dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 7 assists in 24 officiële wedstrijden.

"Dat er enorme irritatie en boosheid was bij de Feyenoord-supporters, begrijpen we allemaal. Maar hij moest ook het Amsterdamse publiek voor zich winnen", blikt Vink terug. Het duurde even voordat de zomeraankoop daarin slaagde. "In eerste instantie zou hij de concurrentie aan moeten gaan met Antony, maar dat werd hem niet helemaal. Antony kwam terug van de Olympische Spelen met een gouden plak en vol zelfvertrouwen. Die concurrentieslag won Berghuis niet."

Het moment van @MarcianoVink_: de overgang van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. ????#Hetmomentvan2021 pic.twitter.com/F6fu7qLSFi — ESPN NL (@ESPNnl) December 27, 2021

"Maar een geluk bij een ongeluk raakte Klaassen geblesseerd en moest hij zich op de nummer tien-positie gaan focussen. En vanaf dat moment, ik dacht voor het eerst uit bij Sporting Portugal in de Champions League, heeft hij laten zien wat hij voor Ajax kan betekenen. Hij speelde fantastisch", weet Vink. In die wedstrijd, die met 1-5 werd gewonnen, kwam Berghuis eenmaal tot scoren. Hij speelde pas voor de tweede keer als aanvallende middenvelder voor Ajax.

"Ook in de wedstrijden daarna heeft hij het ontzettend goed gedaan, maar als je diep in zijn hart kijkt - en die mening deel ik - zou hij nog belangrijker voor Ajax willen zijn en nog meer willen laten zien", concludeert de analist. Vorige week werd Berghuis door zijn voormalig teamgenoot Jens Toornstra nog benoemd tot speler van het jaar 2021. Toornstra was in gesprek met Voetbal International lovend over de prestaties van Berghuis bij Ajax. "Alleen maar respect daarvoor. Als je ziet hoe hij zich nu ook manifesteert binnen Ajax en op Europees niveau, dat getuigt wel van klasse vind ik."