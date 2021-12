Dumfries: ‘Heel mooi dat zo iemand met die staat van dienst dat doet’

Maandag, 27 december 2021 om 10:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:00

Denzel Dumfries is blij dat Willem van Hanegem het in het verleden regelmatig voor hem opnam. De rechtsback van Internazionale heeft echter ook nooit aan zichzelf getwijfeld en is trots op zijn droomtransfer naar de huidige koploper van de Serie A. ”Soms blijft in een loopbaan de echte waardering lang weg”, aldus Dumfries.

Van Hanegem schreef vorige maand in zijn column voor het Algemeen Dagblad nog dat Dumfries met Stefan de Vrij de beste internationals van 2021 waren. “Natuurlijk heb ik dat meegekregen”, zegt Dumfries. "Het is heel mooi dat zo iemand met die staat van dienst dat doet. De twijfels waren er bij veel mensen, maar niet bij Willem van Hanegem. Voor het EK zag ik nog een lijst voorbijkomen en daar stond ik bij de twijfelgevallen. Of ik wel mee zou gaan. Toen dacht ik wel: ik zit er al drie jaar bij. Waarom zou ik nou nog een twijfelgeval zijn?”

De rechtsback maakte afgelopen zomer de stap van de Eredivisie naar de Serie A en is inmiddels met zijn goals en assists van grote waarde voor i Nerazzurri “Ik ben eerlijk, toen ik mijn contract had getekend bij Inter, dacht ik wel even: dat heb ik toch maar gedaan ondanks dat zoveel mensen niet in mij geloofden”, vervolgt Dumfries. “Ik denk echt dat er in Nederland veel talent verloren gaat door een bepaalde blik op voetballers. Ze zien de potentie gewoon niet, zeker bij verdedigers.”

“Maar ik heb nooit opgegeven”, aldus Dumfries. "Ik vond het meer jammer voor die mensen zelf omdat ze zo'n beperkte visie hadden. Je kunt zoveel bijleren.” En bijleren doet de verdediger onder Simone Inzaghi nog elke dag. “Als de bal op links was in Nederland, kwam ik naar binnen. Verboden bij Inter. Breed blijven, zeggen ze hier. Maar je pikt dingen op en dat zegt ook iets. Maar inderdaad, soms blijft in een loopbaan de echte waardering lang weg.”