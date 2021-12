Wiegman kritisch op 'pijnlijk' besluit van de KNVB: ‘Moeilijk om te zien'

Maandag, 27 december 2021 om 09:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:34

Sarina Wiegman snapt niet waarom de KNVB ervoor koos om een parttime bondscoach aan te stellen bij het Nederlandse dameselftal. In mei maakte de voetbalbond bekend dat Mark Parsons werd aangesteld als haar opvolger. Tot vorige maand combineerde de Engelsman zijn functie als trainer van het Amerikaanse Portland Thorns met het bondscoachschap van de Oranje Leeuwinnen.

Wiegman zet haar vraagtekens bij het tot voor kort parttime bondscoachschap van Parsons. “Dat vind ik pijnlijk. We hebben zoveel neergezet. Hiermee is een risico genomen om plaatsing voor het WK op het spel te zetten”, zegt de 52-jarige trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als ik het op mezelf betrek: ik kan me gewoon niet voorstellen hoe je die twee functies kunt combineren. Het bondscoachschap, zeker in een nieuwe omgeving, slokt zo enorm veel tijd en energie op.”

“Ik vind het moeilijk om te zien dat een bondscoach niet op tijd kan zijn voor een trainingsweek”, vervolgt Wiegman. “Die gekozen structuur snap ik niet. Ik vind dat we daarmee ons vrouwenteam tekortdoen. En dat is pijnlijk. Het scheen moeilijk te zijn om een nieuwe coach aan te stellen. Maar het gaat hier wel om één van de twee vlaggenschepen van de KNVB.” Parsons baarde in oktober opzien, toen de Oranje Leeuwinnen zonder hun bondscoach naar Cyprus vlogen voor een WK-kwalificatieduel. De destijds parttime-coach miste zijn vlucht en sloot daardoor later aan.

Wiegman vertrok afgelopen zomer zelf na succesvolle jaren met het Nederlandse dameselftal naar Engeland. Als bondscoach van het vrouwenteam werd ze samen eind november wereldnieuws door Letland in een WK-kwalificatiewedstrijd met 20-0 te verslaan. “We speelden echt heel goed. Negentig minuten vol gas”, herinnert Wiegman zich. “We braken in die wedstrijd allerlei records. Er was daarom veel reden om blij te zijn. Maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet leuk om met 20-0 te winnen. Qua uitstraling van het vrouwenvoetbal is het natuurlijk niet goed. Die reacties snap ik ook heel goed, hoor. Dit is niet zoals je topsport wilt zien.”