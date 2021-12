Roger Schmidt: ‘Hem een op een vervangen is bijna onmogelijk'

Maandag, 27 december 2021 om 09:03

Roger Schmidt beaamt dat het ‘niet makkelijk’ wordt voor PSV om het een maand te stellen zonder Ibrahim Sangaré. De middenvelder is opgenomen in de selectie van Ivoorkust voor de Afrika Cup, die tussen 9 januari en 6 februari 2022 in Kameroen wordt afgewerkt. Desondanks zegt Schmidt in een interview met het Eindhovens Dagblad dat het niet betekent dat er in januari geïnvesteerd gaat worden in het versterken van de selectie.

“Nou, het is niet makkelijk”, antwoordt Schmidt op de vraag of PSV wel zonder Sangaré kan. Indien Ivoorkust de finale haalt, mist hij in ieder geval de wedstrijden tegen FC Groningen, Telstar (TOTO KNVB Beker), Ajax en AZ. “Het is een van onze absolute sleutelspelers. Hij heeft een geweldige ontwikkeling in het spel met en zonder bal doorgemaakt en is een vaste schakel in ons spel. Hem een op een vervangen is bijna onmogelijk, maar we kunnen het wel. We hebben dat vorig seizoen al een paar keer laten zien, bijvoorbeeld tegen Ajax. Toen speelden we een goede wedstrijd en ik vertrouw ook nu op mijn selectie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Schmidt vertrouwen heeft in zijn selectie, blijkt ook uit het antwoord op de vraag of er niet nu juist in januari geïnvesteerd moet worden. “Dit is een tijd om in de ploeg te geloven. In januari hopelijk komen alle zes geblesseerde spelers terug, goede krachten voor ons voor de rest van het seizoen. We staan open voor iets speciaals met kwaliteit, als er een gelegenheid is. Maar ons team nu beter maken, is niet zo makkelijk. Wij hoeven namelijk geen gemiddelde spelers. We zijn op dit moment ontspannen en willen onze spelers zo snel mogelijk terugbrengen.”

“Natuurlijk ben ik hier bezorgd over”, zegt Schmidt over de blessures binnen zijn selectie. Tegelijkertijd noemt de trainer van PSV het een ‘neveneffect’ dat andere spelers daardoor de gelegenheid grepen om zich te laten zien. “Als de geblesseerden terugkeren hebben we veel concurrentie in de selectie, wat ik positief vind. Wij moeten vooruitkijken, ook na de spierblessures. Natuurlijk kan het niet dat Noni Madueke vier keer uitvalt in een jaar, dat is te veel. Toch hebben we steeds geprobeerd hem in perfecte conditie terug te brengen en alles gedaan wat daarbij hoort.”