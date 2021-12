‘Ajax grijpt definitief mis: Ricardo Pepi maakt transfer voor 8,8 miljoen euro’

Maandag, 27 december 2021 om 07:38 • Chris Meijer • Laatste update: 08:02

De toekomst van Ricardo Pepi lijkt bij VfL Wolfsburg te liggen. Waar transfermarktexpert Fabrizio Romano melding maakt van vergevorderde onderhandelingen, meldt Transfermarkt dat een transfer van de achttienjarige spits naar de Bundesliga al in kannen en kruiken is. FC Dallas ziet een transfersom van 8,8 miljoen euro tegemoet, al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen.

Daarmee grijpt Ajax naast Pepi, al is het de vraag of hij nog in beeld was nu Brian Brobbey naar Amsterdam lijkt te komen. De Amsterdammers werden afgelopen tijd vanuit de Verenigde Staten genoemd als concrete gegadigde, evenals onder meer Sampdoria, Liverpool, Internazionale, Borussia Dortmund en Bayern München. In oktober klonken er al geluiden over een persoonlijk akkoord tussen VfL Wolfsburg en Pepi, maar CBS Sport benadrukte toen nog dat een transfer geen uitgemaakte zaak was. FC Dallas zou Pepi eigenlijk binnenboord hebben willen houden tot het WK van 2022 in Qatar.

De Amerikaanse club heeft er nu echter toch mee ingestemd om toch al afscheid te nemen van Pepi, die zelf graag nu de overstap naar Europa wilde maken. De spits - zevenvoudig Amerikaans international, met Mexicaanse roots - heeft zijn eerste volledige seizoen bij de hoofdmacht van FC Dallas achter de rug. Pepi speelde inmiddels 55 wedstrijden in de Major League Soccer voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zette daar in juni 2019 zijn handtekening onder een tot medio 2026 lopend contract.

Voor die doorlopende verbintenis betaalt Wolfsburg nu dus een vaste transfersom van 8,8 miljoen euro. Bij de Duitse club moet Pepi op de korte termijn de momenteel met een enkelblessure afwezige Lukas Nmecha vervangen. Transfermarkt schrijft dat Pepi op de lange termijn de opvolger van Wout Weghorst is. Eerder werd gemeld dat Wolfsburg niet van plan is om het tot medio 2023 lopende contract van Weghorst te verlengen, waardoor hij mogelijk in januari al vertrekt. Transfermarkt spreekt van aanbiedingen uit Engeland.