Carlos Vinícíus: 'Mensen vroegen of ik zo mijn doelpunten wilde vieren’

Maandag, 27 december 2021 om 07:19 • Chris Meijer

Het is toeval dat Carlos Vinícíus zijn doelpunten op dezelfde manier viert als Kylian Mbappé, zo vertelt hij in een interview met Foot Mercato. De spits van PSV viert net als Mbappé zijn treffers door zijn armen over elkaar te doen. Vinícíus vertelt in gesprek met het Franse medium tevens over zijn eerste maanden bij PSV en de droom om in het nationale team van Brazilië te spelen.

“Het is toeval”, vertelt Vinícíus als hij gevraagd wordt naar zijn manier van juichen. “Ik ben mijn doelpunten door een FIFA-channel zo gaan vieren, omdat mijn speler in het spel dat ook deed. Veel mensen vroegen op Instagram of ik zo mijn doelpunten wilde vieren. Bij AS Monaco ben ik daardoor begonnen met deze manier van juichen en dat doe ik nog steeds. Mbappé is een geweldige speler, met een enorme potentie. Hij laat zich nu al behoorlijk zien op het hoogste podium.”

Vinícíus speelde in het seizoen 2018/19 op huurbasis voor AS Monaco en kwam vervolgens via Benfica en Tottenham Hotspur bij PSV terecht. De Eindhovenaren huren hem momenteel van de Portugese topclub en tot dusver kwam hij in 21 wedstrijden tot 5 doelpunten en 5 assists. “De wedstrijd tegen FC Twente waarin ik twee keer scoorde, was enorm belangrijk voor me. Die dag zal ik me altijd blijven herinneren. Ik vind iedere dag steeds meer mijn plek bij PSV, ook binnen de groep. Ik ben gelukkig en blij dat ik het shirt van zo’n grote club mag dragen. We hebben een geweldig team, met goede spelers en die elkaar goed aanvullen op het veld.”

“Er wordt in Nederland met veel intensiteit gevoetbald, er komt veel tactiek en strategie bij kijken. Het is vaak spectaculair voetbal, er lopen veel jonge, getalenteerde spelers rond”, zegt Vinícíus over het voetbal in de Eredivisie. “We zijn op dit moment koploper van de Eredivisie, maar er is nog een lange weg te gaan en er kunnen nog veel dingen gebeuren. Er bestaat vertrouwen in de groep, we doen het stap voor stap. We werken iedere week hard om iedere wedstrijd te kunnen winnen.”

PSV heeft in de huurovereenkomst met Benfica een optie tot koop opgenomen, maar Vinícíus zegt daar nog niet mee bezig te zijn. “Ik ben volledig gefocust op PSV: op spelen, scoren en de supporters blij maken. Ik ben gelukkig bij de club en blij met deze kans, dus ik zal er alles aan doen om onze doelen te kunnen bereiken”, stelt de 26-jarige spits. Hij hoopt in het shirt van PSV een oproep voor de nationale ploeg van Brazilië te kunnen afdwingen.

“Dat is een droom en die hoop ik op een dag te realiseren”, beaamt Vinícíus. “Iedere speler heeft dromen en doelen, voor mij is voor de nationale ploeg spelen er een van. Maar ik weet dat het alleen mogelijk is als ik het goed doe bij mijn club. Als ik het team zoveel mogelijk help, kan het zijn dat die droom op een dag uitkomt.”