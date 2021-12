Fabrizio Romano ziet op Instagram signaal over slepende saga bij Barcelona

Maandag, 27 december 2021 om 06:58 • Chris Meijer • Laatste update: 08:02

De gesprekken tussen Barcelona en Ousmane Dembélé over het verlengen van zijn aflopende contract zijn in een vergevorderd stadium, zo benadrukt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert wijst op een foto die de 24-jarige vleugelaanvaller via Instagram Stories gedeeld heeft. Dembélé deelt via zijn eigen kanalen een Instagram-post van Barcelona, dat zondagavond laat een foto plaatste van het logo.

“Trots. Ser del Barça és el millor que hi ha”, schrijft Barcelona bij een foto van het clublogo. De zin dat ‘Barcelona het beste is dat er bestaat’ komt uit een supporterslied dat geregeld gezongen wordt in het Camp Nou. Dat Dembélé deze Instagram-post via zijn eigen kanalen deelt, wordt gezien als een veelzeggend signaal over zijn nabije toekomst. Al is Dembélé niet de enige speler die de foto van Barcelona heeft overgenomen, want ook bijvoorbeeld Memphis Depay plaatste de post in zijn Instagram Stories.

Ousmane Dembélé just posted this on his Instagram stories - while he’s in advanced talks with Barcelona to extend his contract, currently expiring in June 2022. ???? #FCB pic.twitter.com/gC5hsTHUUZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021

Romano maakte vorige week al melding van de wens van Dembélé om zijn aflopende contract bij Barcelona te verlengen. Volgens de transfermarktexpert had de Fransman een aanbieding van Newcastle United naast zich neergelegd en bij zijn zaakwaarnemer aangegeven dat hij in Catalonië een nieuwe verbintenis tot medio 2024 wilde tekenen. Waar Romano meldde dat Barcelona optimistisch was om spoedig tot een akkoord te komen met Dembélé, schreef Mundo Deportivo dat de club verbaasd was door die berichtgeving en al tien dagen geen contact had gehad met de speler en zijn zaakwaarnemer.

Dembélé werd sinds zijn komst van Borussia Dortmund in 2017 lang geplaagd door blessureleed. Mede daardoor kwam de 27-voudig Frans international vooralsnog tot slechts 125 wedstrijden voor de club, waarin hij 30 keer scoorde en 22 assists gaf. Dit seizoen staat de teller op acht wedstrijden, waarin Dembélé nog niet het net wist te vinden. Desalniettemin zou Xavi, volgens Romano, erop aandringen om de aanvaller binnenboord te houden.