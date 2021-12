Rangnick erkent vertrekwens van man van zestig miljoen: ‘He wants to go’

Zondag, 26 december 2021 om 23:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:20

Ralf Rangnick heeft zondagavond bevestigd dat Anthony Martial wil vertrekken bij Manchester United. In gesprek met de BBC erkent de manager dat de aanvaller geen toekomst meer zijn bij the Red Devils, al hij geeft eveneens aan dat de clubs momenteel niet in de wachtrij staan voor de 26-jarige Fransman. In de tweede week van december liet Martial al doorschemeren te willen vertrekken bij United.

“Anthony wil vertrekken”, steekt Rangnick van wal. “Hij vertelde me dat hij denkt dat de tijd voor verandering gekomen is. Ik zei tegen hem: ‘Luister, zolang er geen club is die interesse in je toont... En het zou niet alleen in het belang van de speler moeten zijn, het zou ook het clubbelang moeten dienen.’ Tot nu toe is er, voor zover ik weet, geen aanbod van een andere club geweest en zolang dit het geval is, blijft hij”, aldus de manager van United in gesprek met journalist Simon Stone.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martial is bij de club gedaald in de rangorde en kreeg dit seizoen pas tweemaal een basisplaats in de Premier League. Zijn contract loopt weliswaar door tot de zomer van 2024 en bevat zelfs een optie voor een extra jaar, maar zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley liep 10 december in gesprek met Sky Sports al vooruit op een winterse transfer van zijn cliënt. "Anthony wil de club in januari verlaten. Hij moet gewoon spelen. Hij wil in januari niet bij de club blijven. Ik ga er binnenkort over in gesprek met de club", maakte Lamboley duidelijk in een korte reactie.

Met name door de komst van Cristiano Ronaldo is het perspectief voor Martial afgenomen. Edinson Cavani is momenteel geblesseerd, maar stond boven Martial in de rangorde toen hij nog fit was. Zodoende lijkt er na vijfenhalf jaar een einde te komen aan het dienstverband van Martial op Old Trafford. De inmiddels 26-jarige Fransman kwam in september 2015 voor minstens vijftig miljoen euro over van AS Monaco, een bedrag dat via een contractuele bonus nog toenam met tien miljoen euro. Martial speelde sinds zijn komst 268 officiële wedstrijden, waarin hij 79 keer scoorde.

De spits is een van de laatste twee aankopen van Louis van Gaal die nog voor Manchester United speelt; de andere is Luke Shaw, die een jaar eerder tekende. Ze werden allebei de duurste tiener ooit ten tijde van hun transfer. Van Gaal noemde het in 2015 'ridicuul' om zoveel geld te moeten betalen voor Martial en zei dat hij de aanvaller 'niet voor zichzelf kocht'. "Martial is gekocht voor de lange termijn en met name voor mijn opvolger: Ryan Giggs", keek hij alvast in de glazen bol. Giggs was toen zijn assistent en werd uiteindelijk nooit hoofdtrainer.