Noa Lang ‘vlucht’ naar Dubai en reageert op keiharde kritiek na actie in België

Zondag, 26 december 2021 om 23:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:37

Noa Lang is direct na de 2-0 nederlaag tegen Cercle Brugge op een vlucht naar Dubai gestapt. Op zijn Instagram Story deelt de aanvaller van Club Brugge een foto vanuit het vliegtuig, dat vanuit Amsterdam is vertrokken richting de Verenigde Arabische Emiraten. Lang viel op tweede kerstdag in negatieve zin op, daar hij buiten de lijnen zijn tweede gele kaart pakte. Hoewel de officiële reden ‘onbekend’ is, heeft hij zijn tweede gele prent mogelijk in de catacomben gepakt toen hij het logo van Cercle Brugge van de muur scheurde.

In de 26ste speelminuut pakte de onfortuinlijk spelende Lang zijn eerste kaart. Hoewel er op dat moment voor Club nog geen vuiltje aan de lucht was, moest men na rust wel twee tegendoelpunten incasseren. Senna Miangue zorgde namens Cercle voor de openingstreffer, waarna David in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de eindstand bepaalde: 2-0. De nederlaag leidde blijkbaar tot dusdanig veel frustratie bij Lang, die zijn woede niet kon beheersen het clublogo van Cercle van de muur trok. Waarschijnlijk was dat de aanleiding voor de wedstrijdleiding om Lang zijn tweede gele kaart te geven. Hij zal zodoende geschorst zijn voor het thuisduel met Sint Truiden.

Lang Held ??? pic.twitter.com/l7VVQduniw — FC Bruges Army ?? (@Fc_Bruges_Army) December 26, 2021

Sporza schrijft dat een rode kaart voor Lang ‘onvermijdelijk’ was. “Negentig minuten lang sakkerde Noa Lang op de wedstrijdleiding, getriggerd door het stevige spel van Cercle Brugge. Ook nadien had Lang moeite om zijn emoties onder controle te houden. De smaakmaker van Club, die nooit zijn beste niveau vond, flirtte met een tweede geel en kreeg die na affluiten ook voor onbekende redenen”, zo luidt het bericht. Trainer Philippe Clement wilde na afloop niet te veel woorden vuil maken aan het voorval rondom zijn pupil. “Ik weet niet precies wat er gebeurd is bij die tweede gele kaart, maar het is sowieso heel spijtig.”

Enkele uren na de wedstrijd plaatst Lang dus een foto op zijn Story vanuit het vliegtuig, dat onderweg is naar Dubai. In een tweede Story lijkt hij te reageren op de kritiek die hij kreeg vanuit België voor zijn actie. “Hou ook van jullie. Geniet van jullie dagen”, schrijft Lang, die het bericht afsluit met een hart.