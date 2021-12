Lex Immers: ‘Ik had toen eigenlijk wel een uitnodiging voor Oranje verwacht’

Zondag, 26 december 2021 om 22:12 • Dominic Mostert

Lex Immers had gedurende zijn carrière graag een keer het shirt van het Nederlands elftal gedragen. De middenvelder, sinds augustus actief bij SVV Scheveningen in de Tweede Divisie, speelde in dienst van Feyenoord naar eigen zeggen het beste voetbal uit zijn carrière, toen hij samen met Graziano Pellè het scorend hart vormde. Tot een uitverkiezing voor Oranje leidde zijn vorm nooit, al had Immers daar in de zomer van 2013 wel op gehoopt.

"Voor mijn gevoel zat ik er wel dicht tegenaan", zegt Immers over een debuut in de selectie van Oranje. "Maar ik had niet de minste spelers voor me, zoals Van der Vaart, Van Persie en Sneijder. Er kwam toen een trip naar Indonesië in 2013 waarin niet alle grote spelers mee gingen. Ik had destijds eigenlijk wel verwacht dat ik daarvoor een uitnodiging zou krijgen." Een oproep had zijn carrière 'afgemaakt', vertelt Immers aan Omroep West. "Al had ik maar één interland gespeeld, dat is de ultieme droom. Het is al mooi om voor je land te spelen en een oranje shirt te hebben."

Immers werd in de zomer van 2012 door Feyenoord overgenomen van ADO Den Haag. Hij speelde later nog voor Cardiff City en Club Brugge, alvorens in de zomer van 2017 terug te keren in Den Haag. Drie jaar later, toen ADO in financiële problemen verkeerde, werd zijn contract ontbonden. "Het kwam voor mij echt rauw op mijn dak. Ineens moest ik weg, ik wilde zelf niet, maar had helemaal geen keus. Helemaal door de voordeur ben ik dus niet vertrokken."

Een afscheidswedstrijd kreeg Immers nooit, ondanks dat hij in totaal 257 officiële wedstrijden speelde voor de club uit zijn thuisstad. "Eigenlijk verdient iedere speler die zoiets heeft gepresteerd een afscheidswedstrijd. Het is wel jammer, want ik heb toch wel wat betekend voor de club. Het is zoals het is, ik slaap er geen nacht minder om." Immers stapte na zijn contractontbinding over naar NAC Breda en speelt sinds augustus bij SVV Scheveningen. Vanwege overheidsmaatregelen omtrent het amatuervoetbal speelt hij momenteel geen wedstrijden.