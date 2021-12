Veel onbegrip over Steven Bergwijn: ‘Dan denk ik: verdomme!’

Zondag, 26 december 2021 om 20:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:38

Jan van Halst vindt het onbegrijpelijk dat Steven Bergwijn geen basisplek heeft gekregen tegen Crystal Palace (3-0). In het EFL Cup-duel met West Ham United speelde de aanvaller van Tottenham Hotspur als basisklant met een doelpunt én assist nog een cruciale rol in de 2-1 zege. Desondanks gaf manager Antonio Conte de voorkeur aan Lucas Moura boven Bergwijn in de ontmoeting op tweede kerstdag met Palace en moest de Nederlander genoegen nemen met een invalbeurt. Van Halst laat op Ziggo Sport weten dat hij Bergwijn ‘altijd’ zou hebben opgesteld.

Tegen West Ham verzorgde Bergwijn in de 29ste speelminuut de openingstreffer. Kort nadat the Hammers langszij kwamen, was de voormalig PSV’er wederom belangrijk; ditmaal met een assist. Op de rand van de zestien omspeelde hij met een fraaie schijnbeweging Manuel Lanzini, waarna hij richting het vijfmetergebied snelde en een beslissende pass gaf op Moura. “Afgelopen week was hij goed man!”, concludeert Van Halst bij het bekijken van de beelden van Bergwijn. “Maar vooral die actie die na zijn goal komt, die assist... Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen, hè.”

“Hij had iets recalcitrants die wedstrijd. Hij dacht: kom maar hier met die bal, ik doe mee en dan ga ik iets laten zien ook. En dat was leuk, die bluf. Hij doet zijn werk altijd, maar hij is een beetje nederig of zo. Hij werd plotseling na een uur gewisseld. Toen had ik echt iets van: verdomme, laat hem nou staan”, zegt Van Halst enigszins gefrustreerd. “Ik dacht nog even dat de trainer hem dan maar in het weekend zou gaan opstellen, omdat hij wel genoeg gezien had. Of Lucas Moura dan tactisch zó veel beter is? Nee, man. Ik vind Bergwijn technisch beter, en hij heeft ook nog eens een individuele actie in de hele kleine ruimtes. Als je als voetballer een wedstrijd als die tegen West Ham achter de rug hebt, dan heb je zelfvertrouwen. Dan moet je Bergwijn altijd opstellen. Dat zijn wetten. Je moet het toch ook af kunnen dwingen? Hoe denk je denk je dat hij nu op de bank zit?”, aldus de analyticus.

Bergwijn kwam bij een 2-0 voorsprong op Palace nog wel binnen de lijnen voor Harry Kane, maar hij kon niet geen bijdrage meer leveren aan het opvoeren van de doelpuntenproductie van the Spurs. Conte heeft na afloop overigens wel lovende woorden over voor het optreden van Bergwijn. “Ik ben blij voor onze aanvallers, omdat ze hebben gescoord. Ik ben ook blij voor Steven Bergwijn, omdat hij sterk speelde na zijn entree. Ik herhaal het nog maar een keer. Ik moet al mijn spelers erbij betrekken. Dat is zeer belangrijk voor dit project. We moeten de hele selectie gebruiken”, aldus de oefenmeester, die Moura, Kane en Son Heung-min zag scoren.