Arsenal kan zich door nieuwe afgelasting richten op nieuwjaarskraker

Zondag, 26 december 2021 om 20:39 • Dominic Mostert

Wolverhampton Wanderers is niet in staat om dinsdag de wedstrijd tegen Arsenal te spelen. The Wolves bevestigen zondagavond via de officiële clubkanalen dat 'een combinatie van positieve coronatests en blessures' tot uitstel van het duel heeft geleid. Eerder werd de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Watford, die deze zondag gespeeld zou worden, al afgelast.

Wolverhampton kan niet voldoen aan de eis om dertien veldspelers en één keeper te selecteren, waardoor de Premier League akkoord is gegaan met het verzoek om de wedstrijd af te werken op een nader te bepalen moment. Het duel zou dinsdag om 13.30 uur worden afgewerkt in het Emirates Stadium. Ook een wedstrijd die dinsdag om 18.30 uur gespeeld zou worden, tussen Leeds United en Aston Villa, wordt verplaatst. Leeds kampt met de nodige coronabesmettingen.

Doo de afgelasting van Arsenal - Wolverhampton zit het voetbaljaar 2021 erop voor beide clubs. The Gunners wonnen zondag nog met 0-5 bij Norwich City. Op nieuwjaarsdag, komende zaterdag, speelt Arsenal thuis tegen Manchester City. Wolverhampton heeft pas op maandag 3 januari weer een wedstrijd op het programma staan, uit tegen Manchester United. Door een golf van coronabesmettingen in Engeland werden al elf wedstrijden afgelast die tussen 18 en 28 december gespeeld zou worden.

Elf afgelastingen in Premier League