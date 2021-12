Lukaku is goud waard voor Chelsea in eerste minuten na coronabesmetting

Zondag, 26 december 2021 om 20:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:29

Na twee opeenvolgende remises in de Premier League weet Chelsea weer wat winnen is. The Blues boekten een 1-3 overwinning op Aston Villa. Romelu Lukaku speelde zijn eerste wedstrijd na een afwezigheid van drie officiële wedstrijden door een besmetting met het coronavirus en maakte de belangrijke 1-2; de andere twee treffers kwamen voort uit strafschoppen van Jorginho.

Thomas Tuchel voerde in zijn opstelling twee wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) van vorige week zondag: Hakim Ziyech en César Azpilicueta maakten plaats voor Jorginho en Callum Hudson-Odoi. Verder keerde Romelu Lukaku na een positieve coronatest terug in de wedstrijdselectie, maar ook hij begon op de bank. Halverwege de eerste helft schrok Aston Villa van een indraaiende voorzet van Mason Mount, die prompt op de lat belandde, maar enkele minuten later kwam de thuisploeg op gelukkige wijze op voorsprong.

Chelsea gaf Ollie Watkins niet genoeg ruimte om een voorzet af te leveren, waardoor hij Matt Targett bediende. Diens bal richting het zestienmetergebied werd doorgekopt door Chelsea-verdediger Reece James, die daarmee zijn eigen doelman Édouard Mendy verraste en voor de 1-0 zorgde. Lang kon Aston Villa echter niet genieten van de voorsprong. Slechts vier minuten later mocht Chelsea aanleggen vanaf elf meter. Na een onbesuisde overtreding van Matty Cash op het achterbeen van Hudson-Odoi wees arbiter Martin Atkinson naar de stip en de penalty bleek besteed aan Jorginho.

Aan het begin van de tweede helft maakte Lukaku zijn entree en de spits had slechts tien minuten nodig om Chelsea op voorsprong te zetten. Hij reageerde alert op een indraaiende voorzet van Hudson-Odoi, hield verdediger Tyrone Mings van zich af en kopte raak. Mount had vervolgens voor de 1-3 kunnen zorgen toen hij aan de rand van het strafschopgebied de uitgekomen keeper Emiliano Martínez omzeilde, maar daarna naast schoot. Een kwartier voor tijd maakte Anwar El Ghazi zijn entree bij Aston Villa, maar een ommekeer kwam er niet.

Romelu Lukaku is terug ???? Hij knikt Chelsea op voorsprong tegen Aston Villa ??#ZiggoSport #PremierLeague #AVLCHE pic.twitter.com/laAxBMXXDS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2021

Chelsea hield de bal vrij gemakkelijk in de ploeg en kreeg in de tweede minuut van de blessuretijd een strafschop om de marge nog verder uit te breiden. Op fysieke kracht stormde Lukaku voorbij Target, alvorens hij werd neergehaald. Jorginho benutte zijn tweede strafschop van de avond. Chelsea sluit het kalenderjaar woensdag af in eigen huis tegen Brighton & Hove Albion. Op 2 januari wacht een kraker tegen Liverpool.