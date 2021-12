José Mourinho lijkt middenvelder van Arsenal binnen te halen in januari

Zondag, 26 december 2021 om 19:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:18

AS Roma lijkt zich in januari te gaan versterken met Ainsley Maitland-Niles. De werkgever van José Mourinho voert momenteel 'vergevorderde gesprekken' met Arsenal over een verhuurperiode met optie tot koop, bevestigt Fabrizio Romano. Volgens Sky Italia moet nog overeenstemming worden bereikt over de huursom en de hoogte van de optie tot koop, maar zijn beide partijen dicht bij een akkoord. Romano denkt dat koopoptie tien miljoen euro zal bedragen.

Maitland-Niles, een 24-jarige veelzijdige middenvelder, kwam dit seizoen acht keer in actie in de Premier League. Zesmaal mocht hij invallen; alleen tegen Norwich City (1-0 zege op 11 september) en Watford (1-0 zege op 7 november) kreeg hij een basisplaats van trainer Mikel Arteta. Verder kwam Maitland-Niles in actie in de drie EFL Cup-wedstrijden die Arsenal dit seizoen speelde. De vijfvoudig international van Engeland is afkomstig uit de jeugdopleiding van Arsenal en speelde in totaal 72 competitiewedstrijden voor de club.

AS Roma are offering a six-month loan deal for Ainsley Maitland-Niles plus buy option around €10m, José Mourinho wants him. Player’s open to accept. ?????????????? #ASRoma #AFC



Negotiations still ongoing with Arsenal to reach the agreement on loan fee, buy option and final price. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021

Eerder deze week maakte ESPN als eerste melding van de interesse vanuit Rome. Sportief directeur Tiago Pinto zocht contact met Arsenal en zou, indien de overstap permanent wordt, al een vierjarig contract in gedachten hebben voor Maitland-Niles. De middenvelder werd in het seizoen 2015/16 al eens verhuurd aan Ipswich Town en speelde vorig seizoen vanaf februari tot de zomer bij West Bromwich Albion. Na het seizoen werd hij in verband gebracht met Everton, maar een transfer bleef destijds uit.

Maitland-Niles deed in de slotdagen van de transfermarkt een noodkreet via sociale media om te kunnen vertrekken. "Alles wat ik wil is ergens heen waar ik gewild ben en waar ik ga spelen", schreef hij op Instagram Stories. Toen de overstap in het water viel, ging hij in gesprek met Arteta om de lucht te klaren. Na de wedstrijd tegen Watford van vorige maand toonde de trainer zich tevreden over zijn pupil. "Ik zie een andere speler als het gaat om de urgentie, de toewijding en het idee in zijn spel", zei Arteta. "Ik wilde dat hij hier bleef, omdat wij hem goed konden gebruiken. Hij heeft veel talent en is veelzijdig genoeg om op iedere positie op het veld te spelen."