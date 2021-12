Dusan Tadic: ‘We gaan hem zien bij een topclub, al kan dat ook nog Ajax zijn’

Zondag, 26 december 2021 om 17:14 • Dominic Mostert

Dusan Tadic ziet een groot aantal potentiële wereldsterren rondlopen bij Ajax. In een video-item van Voetbal International wordt de aanvoerder gevraagd om zijn glazen bol te gebruiken en hij dicht meerdere ploeggenoten een mooie toekomst toe. Ook trainer Erik ten Hag heeft de kwaliteiten om in de wereldtop aan de slag te gaan, vindt Tadic.

"Timber, Gravenberch, Rensch, Antony, Neres, Martínez en Álvarez", somt Tadic ploeggenoten op die in zijn ogen kunnen uitgroeien tot 'wereldsterren'. "Deze jongens hebben een goed jaar gehad en kunnen over vijf jaar wereldsterren zijn, dat hoop ik." Ten Hag wordt met regelmaat in verband gebracht met buitenlandse clubs. Tadic durft niet te zeggen of zijn trainer zich gaat laten verleiden tot een overstap. "We gaan hem zien bij een topclub, al kan dat ook nog Ajax zijn. Maar Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Manchester United kan hij ook bereiken."

Ook zijn persoonlijke toekomst is onderwerp van gesprek. De 33-jarige Tadic weet niet hoe lang hij doorgaat als voetballer. "Ik zou over vijf jaar nog wel willen spelen, maar je weet nooit wat er in het voetbal gaat gebeuren", geeft hij aan. Voorlopig richt de Serviër zich op een goede afronding van het seizoen met Ajax. "Het kampioenschap in de Eredivisie wordt moeilijk, dat is altijd spannend. Feyenoord en PSV zijn goed, wij zijn goed", blikt Tadic vooruit. "Het is niet makkelijk, maar we moeten kampioen worden."

Momenteel staat Ajax op de tweede plek in de Eredivisie, met een punt achterstand op koploper PSV. Ook nummer drie Feyenoord heeft nog zicht op de top twee. Tadic is niet blij met de concurrentie bovenin. "Ik vind het niet leuk als het spannend is, ik word liever rustig kampioen", erkent de aanvaller, die tot slot ook hoopt op veel succes voor Ajax in de Champions League. "Ik denk dat alles mogelijk is bij de laatste zestien. Je moet er geloof in hebben, al draait het wel om details."