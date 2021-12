‘Ontevreden Luis Suárez kan transferwens in vervulling laten gaan’

Inter Miami CF, de club waar David Beckham eigenaar van is, heeft interesse om Luis Suárez in te lijven. De 34-jarige aanvaller van Atlético Madrid heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag nog eens in de Verenigde Staten wil voetballen. Inter Miami toonde in het verleden al eens belangstelling voor Suárez, maar de voorkeur van de Uruguayaan ging destijds uit naar een langer verblijf in Europa.

Suárez maakt momenteel moeilijke periode bij Atlético door. De spits staat inmiddels al acht wedstrijden op rij droog. Zijn laatste doelpunt dateert inmiddels van 7 december, toen hij trefzeker was tegen Valencia (3-3). Het is de langste reeks zonder goals van de aanvaller sinds zijn komst naar Madrid afgelopen zomer. De laatste keer dat hij negentig minuten mocht blijven staan, scoorde hij tweemaal, op 24 oktober tegen Real Sociedad.

Volgens Mundo Deportivo wil Inter Miami nu profiteren van ontevredenheid bij Suárez. De spits werd recent in het LaLiga-duel met Sevilla (2-1 verlies) al na 57 minuten naar de kant gehaald en liet toen zijn emoties de vrije loop. Hij zei daarbij: Pelotudo de mierda, siempre igual, wat zoveel betekent als: stomme klootzak, het is altijd hetzelfde met jou. De Uruguayaan beschikt momenteel over een aflopend contract. Gezien de leeftijd van de aanvaller, 34 jaar, is het beleid van de club om hem slechts een contractverlenging van één jaar aan te bieden, al valt het nog te bezien of dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

Voor Atlético is het prolongeren van de landstitel in LaLiga inmiddels nagenoeg onmogelijk. De laatste vier competitiewedstrijden van los Colchoneros gingen allemaal verloren, waardoor de achterstand op koploper Real Madrid inmiddels zeventien punten bedraagt. In de Champions League wist Atlético dankzij een zege op FC Porto (1-3) ternauwernood te overwinteren. In de achtste finales wacht de club een dubbele ontmoeting met Manchester United.

"Twee jaar geleden wilde ik mijn carrière bij Barcelona afsluiten. Nu speel ik bij Atléltico en ben ik hier gelukkig", reageerde Suárez in mei op vragen van magazine Club Del Deportista over zijn toekomst. "Ik wil nog een tijdje doorgaan en op hoog niveau spelen. Zodra het moment aanbtreekt, zal ik een besluit nemen over mijn toekomst. Het is heel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik zou graag in de Verenigde Staten spelen, maar je weet nooit wat er gebeurt."