Noa Lang krijgt na afloop van verloren derby rode kaart

Zondag, 26 december 2021 om 15:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:48

Club Brugge is zondagmiddag tijdens de derby tegen Cercle Brugge in de Jupiler Pro League tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. Op bezoek bij de stadsgenoot ging de ploeg van trainer Phillippe Clement met 2-0 onderuit. Noa Lang kreeg na het laatste fluitsignaal nog zijn tweede gele kaart: de eerste ontving hij na 25 minuten vanwege aanmerkingen op de scheidsrechter Nicolas Laforge, de tweede nadat hij in de spelerstunnel het logo van Cercle van de muur trok. Door de verliespartij blijft Club steken op 40 punten uit 21 duels. De achterstand op koploper Union Sint-Gillis, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, bedraagt momenteel zes punten.

Bij Club begonnen Noa Lang en Ruud Vormer in de basis, terwijl Bas Dost genoegen moest nemen met een plek op de bank. Cercle kreeg na een klein kwartier de kans om de score te openen. Na een goede individuele actie van Rabbi Matondo kon Olivier Deman alleen af op doelman Simon Mignolet. De middenvelder treuzelde echter net te lang, waarna de meegelopen Brandon Mechele zijn inzet van de doellijn kon halen. De bezoekers zaten niet lekker in de wedstrijd, maar creëerden via Charles De Ketelaere toch een spaarzame kans. De spits gaf vanaf de achterlijn voor op Hans Vanaken, die doelman Thomas Didillon tot een uiterste redding dwong.

Cercle Brugge komt op voorsprong ?? Senna Miangue profiteert van het slechte wegwerken achterin bij Club ??#ZiggoSport #CERCLU pic.twitter.com/TL52edgxto — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2021

In de aanval erop was Charles Vanhoutte met afstandsschot namens de thuisploeg dicht bij de openingstreffer. Lang zat net als de rest van Brugge duidelijk niet in de wedstrijd en ontsnapte kort voor rust aan zijn tweede gele kaart na geklaag aan het adres van scheidsrechter Nicolas Laforge. De ban werd in de tweede helft uiteindelijk gebroken door Cercle, toen een vrije trap door Club niet goed werd weggewerkt. De bal viel voor de voeten van Senna Miangue, die hard binnenschoot: 1-0.

Noa was het er niet mee eens ?? Vreemde gebaartjes en een discussie met de scheidsrechter leverde Noa Lang al vroeg geel op ??#ZiggoSport #CERCLU pic.twitter.com/tn1pwc3HtU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2021

Vervolgens ontpopte Didillon zich tot grote held in de derby. De sluitpost had eerst een antwoord op een doelpoging van Vormer en hield daarna Rits van de gelijkmaker af met een uitstekende reflex. Vanaken had tien minuten voor tijd alsnog de 1-1 op zijn voet, maar hij raakte de bal niet vol, waardoor Didillon opnieuw in de weg lag. Club gaf op jacht naar een punt steeds meer ruimte weg en hier leek Cercle vlak voor tijd van te profiteren. Matondo zag zijn schot echter op de lat belanden. De aanvaller was in blessuretijd wel belangrijk door de bal na een vlotlopende aanval op een presenteerblaadje te geven aan Sousa: 2-0.