‘Ik heb meer kansen gehad om naar Ajax te gaan, dit was het perfecte moment’

Zondag, 26 december 2021 om 14:21

Remko Pasveer vond afgelopen zomer ‘het perfecte moment’ om naar Ajax te verkassen. De 38-jarige doelman vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat de Amsterdammers hem al eerder wilden hebben, maar hij vond het nu mooi om zich bij Ajax te meten. Tegelijkertijd zegt Pasveer zelf niet bezig te zijn geweest met de twijfels die over hem bestonden.

“Ik heb meerdere kansen gehad om naar Ajax te gaan. Dit was alleen het perfecte moment, op welke positie ik ook zou komen. Ik vond het mooi om me hier te meten, ook omdat ik dacht dat de stijl van Ajax me wel zou liggen”, geeft Pasveer te kennen. Door de dopingschorsing van André Onana en de blessure van Maarten Stekelenburg kreeg hij al snel een basisplaats bij Ajax. “De manier waarop vind ik echt sneu. Dit gun ik niemand, maar daardoor ontstond een plek voor mij, ook omdat André nog geschorst was.”

Dat Pasveer minder werd geacht dan Stekelenburg en Onana, noemt hij geen drijfveer. “Ik ben altijd gretig, omdat ik daar als onderdeel van het team wil staan. Je moet alleen rustig blijven. Afleiding leidt ertoe dat je je doel kan gaan missen”, stelt de doelman, die door Ajax werd overgenomen van Vitesse. “Iedereen vindt wat. Ik vind het allemaal prima. Als je een patroon ontdekt, oké. Maar als je één keer over een bal duikt, ben je een kutkeeper. In die cultuur zitten we nu. Ik stoor me wel aan dat zwart-witte. Mensen die dat vinden, stonden nooit op doel en weten niet wat ik erin heb gestopt om hier te komen. Zij zullen geen invloed op mij hebben. Alleen op derden.”

“In een prettig team kun je zelf ook excelleren. Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar en wil dit zo lang mogelijk volhouden”, zegt Pasveer. Hij benadrukt dat hij bij Vitesse en Heracles Almelo ook sterke fases heeft gehad, maar dat dit minder uitvergroot werd. “Nu moet ik het bij een topclub laten zien. Gelukkig gebeurt dat nu, maar ik wil met deze club nog veel mooie momenten beleven. Daarom kijk ik uit naar de tweede seizoenshelft, waarin het taak is om in de eredivisie, de beker en Champions League het maximale te halen. En ik hoop dit dan zo lang mogelijk door te trekken.”

Pasveer maakte dit seizoen al eens deel uit van de voorselectie van Oranje en heeft deelname aan het WK van volgend jaar nog in het achterhoofd. “Ik begrijp de bondscoach wel als met een jonge doelman ook vast naar de toekomst wil kijken. Ik zou het geweldig vinden, maar je hoort mij nooit roepen dat ik erbij hoor. Wat heb ik te vinden? Als de telefoon gaat, nemen we op. Zo niet, niet. Ook prima.”