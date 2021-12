‘Royston Drenthe maakt met veertiende club in carrière stap omhoog in Spanje’

Zondag, 26 december 2021 om 13:51 • Chris Meijer

Royston Drenthe gaat in januari mogelijk een stap omhoog maken in Spanje. Opinión de Murcia schrijft dat de 34-jarige middenvelder Racing Murcia hoogstwaarschijnlijk gaat verruilen voor Real Murcia, al is de overstap nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het zou betekenen dat Drenthe na de winterstop actief is in Groep 5 van de Segunda División RFEF, het vierde niveau van het Spaanse voetbal.

Drenthe maakte een jaar geleden de overstap naar Racing Murcia, dat uitkomt op het vijfde niveau van het Spaanse voetbal in de Tercera División RFEF. De enkelvoudig Oranje-international zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een nieuw contract bij Racing Murcia, waardoor hij nog tot medio 2023 vastligt bij de club. Het lijkt er nu echter op dat Drenthe op huurbasis de overstap naar Real Murcia gaat maken, zo melden lokale media.

Als Drenthe daadwerkelijk de overstap naar Real Murcia maakt, is hij toe aan de veertiende club in zijn loopbaan. De middenvelder annex linksback speelde voor Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, XerxesDZB, Sparta Rotterdam en Kozakken Boys voordat hij bij Racing Murcia terechtkwam. Nu moet hij in de tweede seizoenshelft ervaring gaan toevoegen aan de jonge selectie van Real Murcia.

Real Murcia - dat in het seizoen 2007/08 nog een jaar in LaLiga speelde, maar daarna flink afzakte - bezet momenteel de vierde plaats in Groep 5 van de Segunda División RFEF, met een achterstand van vijf punten op koploper La Nucía. De kampioen promoveert direct naar de Primera División RFEF, terwijl de nummers twee tot en met vijf een play-off om promotie spelen. Real Murcia en Racing Murcia onderhandelen momenteel nog over de overstap van Drenthe en zijn er nog niet volledig uit, maar het lijkt er volgens Opinión de Murcia sterk op dat er spoedig een akkoord wordt gesloten.