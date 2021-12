Chaos op Boxing Day: Premier League wijst verzoek van Palace tot uitstel af

Zondag, 26 december 2021 om 13:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:59

Het Premier League-duel tussen Tottenham Hotspur en Crystal Palace gaat toch door. De bezoekers hadden vanwege een coronauitbraak onder spelers en stafleden om uitstel gevraagd, maar de wedstrijd vindt gewoon doorgang, aangezien het verzoek volgens Engelse media is afgewezen. Onder anderen manager Patrick Vieira heeft positief getest op het coronavirus.

In totaal hebben vier spelers en vier stafleden, waaronder Vieira, positief getest op het coronavirus. Vanwege de coronauitbraak diende de club zondagochtend een officieel verzoek in om het competitieduel met Tottenham uit te stellen en op een later moment in te halen. De Premier League heeft een verzoek van Crystal Palace om het duel met Tottenham uit te stellen echter naast zich neergelegd. Volgens Engelse media vond de Premier League dat het verzoek van Palace te laat kwam.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs. Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG