Zondag, 26 December 2021

Overstap naar de Serie A voor Ziyech lonkt

Clubs uit de Premier League zijn geschrokken van de salariseisen van Dusan Vlahovic. De spits van Fiorentina, die in de belangstelling staat van Arsenal, Chelsea, Manchester City en Tottenham Hotspur, vraagt circa 235.000 euro per week. (Daily Star)

Manchester United heeft van Florian Wirtz zijn grootste doelwit tijdens de winterse transferperiode gemaakt. De middenvelder van Bayer Leverkusen staat hoger op de shortlist van manager Ralf Rangnick dan Amadou Haidara en Boubacar Kamara. (The Sun)

AC Milan strijdt met Borussia Dortmund en Barcelona om de handtekening van Hakim Ziyech. Chelsea is bereid om de aanvallende middenvelder uit te lenen met een verplichte optie tot koop. (Calciomercato)

Burnley is bereid om een bod uit te brengen op Dan Neil. The Clarets willen de middenvelder van Sunderland in januari inlijven en hem vervolgens direct weer terug verhuren aan de huidige nummer drie van de League One (The Sun)

Chelsea richt zijn pijlen in januari op Aurélien Tchouaméni. De verwachting is dat Jorginho, Mateo Kovacic of N'Golo Kanté de club zal verlaten in de komende twaalf maanden en de middenvelder van AS Monaco wordt gezien als een eventuele vervanger. (Eurosport)