Verhaal over 50.000 euro van FC Twente borrelt op na dood van Desmond Tutu

Zondag, 26 december 2021 om 12:20 • Laatste update: 12:23

FC Twente staat zondag stil bij de dood van Desmond Tutu. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop overleed vandaag op negentigjarige leeftijd. Hij was in december 2012 benoemd tot erelid van de club tijdens een bezoek aan een wedstrijd in De Grolsch Veste. FC Twente wenst zijn dierbaren veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Tutu was een volhardende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1985 werd Tutu de eerste zwarte aartsbisschop van Kaapstad en daarmee het hoofd van de Anglicaanse Kerk van zuidelijk Afrika. Eind jaren negentig stelden artsen prostaatkanker vast bij Tutu. Daarna werd hij verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen voor onder meer kankerbehandelingen. In 2010 trok hij zich officieel uit de openbaarheid terug.

Tutu was destijds desondanks onder meer in Nederland om aandacht te vragen voor het Medical Knowledge Institute (MKI), een organisatie die ernaar streeft de leefomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse townships te verbeteren. Voor deze gelegenheid speelde FC Twente ook met MKI op het shirt. De toenmalige FC Twente-commissaris Aldo van der Laan was lid van de Stichting Vrienden MKI. Tutu verscheen voor het duel met sc Heerenveen op het veld gehuld in een shirt van de Enschedese club, kreeg een staande ovatie van de 30.000 toeschouwers en werd toegezongen met 'Tutu olé'. Hij werd die dag benoemd tot erelid.

Toenmalig trainer Steve McClaren noemde het bezoek van Tutu destijds ‘een mijlpaal’ voor FC Twente. “Hij is een man van een ongekende statuur”, zei de Britse trainer. “Ik vond het fantastisch om hem de hand te mogen schudden. Het was een heel speciaal moment voor mij en voor FC Twente.” TC Tubantia wijst er zondag op dat een lunch met sponsoren en een veiling destijds 101.800 euro opbrachten. Toenmalig voorzitter Joop Munsterman zegde in een gulle bui ook nog eens 50.000 euro namens FC Twente toe, maar het dagblad vraagt zich af of dat ooit is overgemaakt.

Niet iedereen was immers even enthousiast over het erelidmaatschap van Tutu, die nog nooit in Enschede was geweest of waarschijnlijk ooit van FC Twente had gehoord. De club had het geld een jaar later nog niet overgemaakt, ook vanwege ruzie binnen het bestuur van de stichting over financiële malversatie. Paul van der Kraan geeft zondag aan dat het niet in de rede ligt dat FC Twente een delegatie afvaardigt naar de uitvaart van Tutu. “Maar een bericht van medeleven gaat er zeker die kant op.”

“Dat is wel het minste wat we kunnen doen. Of die toegezegde 50.000 ooit is overgemaakt naar MKI, weet ik niet. Dat is van ver voor mijn komst naar FC Twente. Ik zal het eens uitzoeken”, reageert de directeur.