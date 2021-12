De wens van Hans Kraay jr.: ‘Ik hoop dat er één iemand is die grip op hem heeft’

Zondag, 26 december 2021 om 11:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:42

Voor Hans Kraay jr. is het verdwijnen van Mohamed Ihattaren van de voetbalradar het moment van het kalenderjaar 2021. De negentienjarige aanvaller verliet PSV afgelopen zomer voor een avontuur in Italië, maar hij is inmiddels alweer enige tijd in Nederland. Wekenlang was Ihattaren spoorloos en onbereikbaar, al liet hij via sociale media af en toe van zich horen. Zo is hij in de weer met een personal trainer in de hoop zijn carrière weer op de rit te kunnen krijgen.

Kraay jr. zag Ihattaren op zestienjarige leeftijd spelen bij PSV Onder-19. “Zelfs een blind paard kon zien hoe ongelooflijk veel talent deze jongen had en nog steeds heeft. Een geweldig linkerbeen, een geweldige techniek en een geweldige flair.” Het ging Ihattaren voor de wind, totdat de tiener met persoonlijke tegenslag te maken kreeg: het overlijden van zijn vader. “Iedereen dacht: Jezus, wat een geweldige voetballer zou dit wel eens kunnen worden.. (...) Alles leek prima te gaan, totdat zijn vader overleed na een lang ziekbed. En dat heeft hem heel, heel diep geraakt”, vertelt Kraay jr. bij ESPN.

Het moment van Hans Kraay jr.: het verdwijnen van Mo Ihattaren van de voetbalradar. ???? "Ik hoop dat er iemand is die tegen hem zegt: Mo, je hebt zoveel talent, je gaat je helemaal kapot werken en alles eruit halen wat er bij jou in zit"#Hetmomentvan2021 pic.twitter.com/XXEgiGe7p2 — ESPN NL (@ESPNnl) December 26, 2021

Ihattaren raakte ‘van het voetbalpad’ af, zo zag ook Kraay jr. De aanvaller ging uiteindelijk in de zomer van PSV naar Juventus, dat de tiener vervolgens bij Sampdoria stalde. Het talent kwam ook in Genua niet aan spelen toe en vertrok plots naar Nederland. Ihattaren is in de weer met een personal trainer in de hoop zijn carrière weer op de rit te kunnen krijgen. “Of-ie hard traint, of-ie zacht traint, of-ie vaak traint, niemand weet het”, betreurt Kraay jr. zondag.

“Ik hoop alleen dat er één iemand is die grip op hem heeft. Iemand die tegen hem zegt: ‘Mo, je hebt zoveel talent. Je gaat je nu eens helemaal kapot werken. En je gaat er alles uithalen wat er bij jou in zit.’. Ik hoop het.” Ihattaren laat zich niet meer vertegenwoordigen door Mino Raiola, maar heeft zich aangesloten bij het kantoor van Ali Dursun. Met Dursun heeft Ihattaren opnieuw voor een bekende begeleider gekozen. De zaakwaarnemer behartigt al jaren de belangen van Frenkie de Jong en sinds kort ook die van onder anderen Donny van de Beek en Tyrell Malacia.

Ihattaren speelde op 24 april voor het laatst een officiële wedstrijd: zeven minuten in de 1-0 winst van PSV op FC Groningen. Het contract van de aanvaller in Turijn loopt nog tot de zomer van 2025. Dursun gelooft in de kansen van Ihattaren op een doorstart en wil hem daarbij helpen. De belangenbehartiger vindt dat Ihattaren 'een aantal dingen anders moet aanpakken', maar denkt ook dat de middenvelder goede begeleiding nodig heeft, zo liet hij eerder weten. Dursun hoopt voorlopig op rust voor zijn cliënt.