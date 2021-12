De vier voetballers die PSG in januari óf juni wil én moet verkopen

Zondag, 26 december 2021 om 10:09 • Daniel Cabot Kerkdijk

Paris Saint-Germain moet voor het einde van het seizoen voor circa honderd miljoen euro aan spelers verkopen om de grote verliezen te compenseren, zo schrijft L’Équipe. De topclub uit Frankrijk dreigt over het huidige boekjaar voor ongeveer tweehonderd miljoen euro verlies te maken en dat betekent dat er spelers verkocht zullen moeten worden. Daar slaagde technisch directeur Leonardo afgelopen zomer amper in, ondanks het feit dat Real Madrid een bedrag van minimaal 170 miljoen euro over had voor Kylian Mbappé.

Leonardo verkocht Mitchel Bakker voor zeven miljoen euro aan Bayer Leverkusen en kwam met West Ham United een huursom van twee miljoen euro voor Alphonse Aréola overeen. Meer transferinkomsten had PSG niet, ook al had de club volgens informatie van L’Équipe een bedrag van liefst 180 miljoen euro beraamd. Mede daardoor moet PSG naar verluidt in januari en juni voor minimaal honderd miljoen euro aan spelers verkopen, om niet te afhankelijk te zijn van eigenaar Qatar Sports Investments.

L’Équipe noemt zeven spelers die de gelederen van PSG naar alle waarschijnlijkheid gaan verlaten, onder wie vier die gezamenlijk het streefbedrag moeten gaan opleveren. Het gaat om Julian Draxler (20 miljoen euro), Thilo Kehrer, Abdou Diallo (beiden 25 miljoen euro) en Mauro Icardi (30 miljoen euro). Rafinha lijkt op weg om voor een half jaar aan Real Sociedad te worden verhuurd: de Parijse club krijgt waarschijnlijk geen huurvergoeding, maar kan het salaris van de middenvelder wel zes maanden wegstrepen.

Sergio Rico en Layvin Kurzawa staan ook op de nominatie om te vertrekken. PSG beleefde een ongekende transferzomer met het binnenhalen van Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi en Achraf Hakimi. Alleen voor laatstgenoemde werd een transfersom, zestig miljoen euro, betaald. Ook werd Danilo voor zestien miljoen euro van FC Porto overgenomen.