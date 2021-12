‘Operación Salida’: Barcelona gaat maandag contract verscheuren

Zondag, 26 december 2021 om 08:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:23

Barcelona is van zins om maandag de samenwerking met Yusuf Demir stop te zetten, zo meldt Sport. De Spaanse club wil zo snel mogelijk de salariskosten omlaag brengen en ruimte in de selectie voor eventuele aanwinsten in januari creëren. Ook heeft Barcelona de intentie om Gavi of Nico, doorgebroken onder Ronald Koeman en Xavi, officieel deel te laten uitmaken van de A-selectie, inclusief een salarisverhoging. Demir is de eerste speler in de Operación Salida, de grote schoonmaak, die de gelederen van Barcelona gaat verlaten.

De achttienjarige Demir werd afgelopen zomer op huurbasis overgenomen van Rapid Wien. Na minimaal tien officiële duels in het eerste was Barcelona contractueel verplicht om een bedrag van tien miljoen euro aan de Oostenrijkers over te maken en een dergelijke uitgave kan de club zich niet permitteren. De Oostenrijks-Turkse aanvaller staat op negen wedstrijden, zonder goals of assists, en daar zal het ook bij blijven.

Demir speelde recent nog wel mee in de verloren wedstrijd om de Maradona Cup tegen Boca Juniors (1-1, verlies na penalty's). Vriendschappelijke duels tellen niet mee in de bepaling over de optie tot koop. Barcelona had sowieso niet verwacht dat Demir na een paar maanden al bijna op tien duels zou staan, daar hij zou aansluiten bij de selectie van Barcelona B. In de voorbereiding maakte de aanvaller echter een goede indruk op Koeman, die de tiener vervolgens in de eerste competitieduels, ook mede vanwege blessureleed in aanvallend opzicht, een kans gaf.

Sport schrijft dat Demir na zijn vertrek bij Barcelona onmiddellijk verhuurd of verkocht zal worden door Rapid Wien. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig en Borussia Dortmund hebben naar verluidt interesse. Laatstgenoemde club had afgelopen zomer al belangstelling voor de aanvaller, die toentertijd echter de voorkeur gaf aan een overgang naar Catalonië.