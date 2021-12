Steven Gerrard moet verschillende wedstrijden missen door corona

Zaterdag, 25 december 2021

Steven Gerrard heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt zijn club Aston Villa zaterdagavond. De manager zal in ieder geval de komende thuiswedstrijd tegen Chelsea op Boxing Day en het uitduel met Leeds United twee dagen later aan zich voorbij moeten laten gaan.

Gerrard zal die twee wedstrijden thuis voor de televisie bekijken en hoopt op 2 januari weer van de partij te zijn, als Aston Villa op bezoek gaat bij Brentford. De afwezigheid van de oud-middenvelder is een aderlating voor zijn ploeg, die onder zijn bewind de weg omhoog heeft gevonden in de Premier League.

The Villans wonnen vier van de zes wedstrijden onder het bewind van Gerrard, die eind november werd aangesteld. Een knappe prestatie, temeer omdat Villa onder zijn voorganger Dean Smith vijf wedstrijden op rij had verloren. De enige duels die Gerrard verloor waren bovendien tegen de koplopers Manchester City en Liverpool. Villa bezet de tiende plek in de Premier League.