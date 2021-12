‘Barcelona is rond met transfervrije versterking maar twijfelt door De Ligt’

Zaterdag, 25 december 2021 om 18:50

Barcelona heeft de kans om Andreas Christensen transfervrij aan zich te binden, zo meldt Sport. De Catalanen zijn in principe al akkoord met de 25-jarige centrumverdediger van Chelsea, die op 1 juli uit zijn contract loopt. Barça heeft de overgang van Christensen echter bevroren, nu Matthijs de Ligt komende zomer op de markt komt.

Christensen liet Barcelona de afgelopen maanden blijken dolgraag in het Camp Nou te willen spelen en weigerde met Chelsea in onderhandeling te gaan over een nieuw contract. Daarmee leek een transfer naar Catalonië in de maak, maar de openlijke transferwens van De Ligt heeft Barça aan het denken gezet. Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de 22-jarige centrumverdediger van Juventus, zei onder meer in Studio Voetbal dat De Ligt klaar is om komende zomer een stap te maken.

Het stelt Barcelona voor een dilemma: Christensen is een veel goedkopere optie dan De Ligt, die minstens vijftig miljoen euro zal kosten maar wel hoger aangeschreven staat. Barça moet binnen enkele dagen een besluit nemen over Christensen, zo heeft de verdediger de club laten weten. Als de Spanjaarden niet doorpakken, dan zal de mandekker alsnog luisteren naar het aanbod van Chelsea. Christensen heeft meer opties, want ook Bayern München en Juventus willen hem transfervrij binnen hengelen.

Al een jaar lang onderhoudt Barcelona contact met Christensen, zo weet de Catalaanse sportkrant. In januari van dit kalenderjaar had Barça de mogelijkheid om de Deen op huurbasis over nemen van Chelsea, maar met het oog op de toen aanstaande presidentsverkiezingen werd daar vanaf gezien. Christensen was in de zomer ook al in beeld als alternatief voor Eric García, die transfervrij werd overgenomen van Manchester City.