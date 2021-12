Newcastle wordt realistisch en gaat voor voormalig Man United-spits

Zaterdag, 25 december 2021

Newcastle United lijkt inmiddels in te zien dat een enorme zak geld de echte topspelers nog niet overtuigd om vanaf januari op St. James' Park te gaan spelen. The Magpies worden al maanden gelinkt aan diverse grote namen, maar zetten volgens Sky Sports nu in op een meer realistische versterking: Odion Ighalo moet Newcastle de tweede seizoenshelft van doelpunten gaan voorzien.

Newcastle heeft al een lijntje uitgegooid naar Ighalo, die heeft laten weten een aanbod van de steenrijke Engelse club serieus te zullen overwegen. Een nadeel voor Newcastle is dat de 32-jarige spits met Nigeria naar de Afrika Cup gaat en dus niet direct beschikbaar zal zijn. Ighalo speelt sinds februari van dit jaar voor het Saudi-Arabische Al-Shabab, dat de centrumspits voor enkele miljoenen overnam van Shenhua uit China. Ighalo weet het net in het Midden-Oosten moeiteloos te vinden en staat op 18 treffers in 26 duels voor Al-Shabab.

Ighalo is vooral bekend uit zijn tijd in de Premier League. De Nigeriaanse spits maakte in het seizoen 2015/16 indruk bij Watford, waarvoor hij 15 keer scoorde in 37 competitieduels. Na avonturen in China keerde Ighalo vanaf januari 2020 een volledig kalenderjaar terug in Engeland om op huurbasis bij Manchester United te gaan spelen. Daar fungeerde de aanvaller als stand-in en maakte hij 5 doelpunten in 23 officiële wedstrijden.

Newcastle geldt sinds de overname door een Saudi-Arabisch consortium als de rijkste voetbalclub ter wereld. De club heeft dringend behoefte aan versterkingen, omdat de ploeg van Eddie Howe op de negentiende plaats afstevent op degradatie uit de Premier League. Een speler als Ighalo stond volgens Sky Sports zeker niet bovenaan de lijst met gewenste versterkingen van Newcastle, maar de club kwam er de voorbije tijd achter hoe moeilijk het is om grote namen te strikken. The Magpies kunnen probleemloos aan alle salariseisen voldoen, maar veel spelers zien het - één jaar voor het WK in Qatar - niet zitten om degradatievoetbal te gaan spelen.