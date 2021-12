‘Barcelona is optimistisch over langgehoopt vertrek en heeft drie opties’

Zaterdag, 25 december 2021 om 17:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

Barcelona is optimistisch over het mogelijke vertrek van Philippe Coutinho, zo meldt Sport. De Catalanen willen dolgraag van de 29-jarige aanvallende middenvelder af en hebben daarvoor drie opties in Engeland: Everton, Arsenal en Tottenham Hotspur staan niet onwelwillend tegenover de komst van de Braziliaan.

Coutinho moet een sleutelrol gaan spelen in de komende transferperiode van Barcelona. De Spaanse topclub wil Ferran Torres van Manchester City overnemen, maar moet daarvoor zoals bekend eerst spelers verkopen. Coutinho is overbodig en drukt met een nettosalaris van liefst veertien miljoen euro zwaar op de begroting. De jaarlijkse beloning voor de Zuid-Amerikaan vormt direct ook een struikelblok, want geen enkele club zal hem hetzelfde kunnen of willen bieden.

Het is daarom aannemelijk dat Coutinho verhuurd wordt, waarbij Barcelona mogelijk een deel van het salaris blijft doorbetalen. Everton heeft volgens Sport wel oren naar een dergelijke constructie. Coutinho wil dolgraag terugkeren in de Premier League, waar hij tussen 2013 en 2017 furore maakte bij Liverpool. The Reds hebben geen belangstelling om de aanvallende middenvelder terug te halen, maar aartsrivaal Everton dus wél.

Coutinho beschouwt Everton naar verluidt als een reële optie, maar haalt zijn neus op voor Newcastle United. Dat is een teleurstelling voor Barcelona, omdat Newcastle onder aanvoering van de steenrijke Saudi-Arabische eigenaren waarschijnlijk financieel gezien het beste aanbod zouden kunnen doen. De zaakwaarnemer van Coutinho is wel hoopvol over een mogelijk aanbod van Arsenal of Tottenham, al lijken beide Londense clubs op dit moment niet concreet.

Matthijs de Ligt

De naam van Matthijs de Ligt blijft rondzingen in Barcelona. De 22-jarige centrumverdediger van Juventus hoopt komende zomer een transfer te maken, zo gaf zijn belangenbehartiger Mino Raiola onlangs te kennen in Studio Voetbal. Barça is serieus geïnteresseerd, maar kan volgens Sport niets uitrichten zolang Coutinho of Samuel Umtiti nog op de loonlijst staat. Waar voor Coutinho opties lijken te zijn, is het rond Umtiti echter al tijden stil.