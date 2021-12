Cyriel Dessers ontbreekt in Afrika Cup-selectie met acht Eredivisie-linkjes

Zaterdag, 25 december 2021 om 17:00 • Chris Meijer • Laatste update: 17:18

Cyriel Dessers maakt geen deel uit van de selectie van Nigeria voor de Afrika Cup, die tussen 9 januari en 6 februari 2022 in Kameroen wordt afgewerkt. Bondscoach Augustine Eguavoen heeft daarentegen wel de nodige spelers met een verleden in de Eredivisie in zijn selectie opgenomen. Ook sterspeler Victor Osimhen blijkt tijdig fit voor het Afrikaans kampioenschap.

Osimhen liep eind november in de wedstrijd van zijn club Napoli tegen Internazionale breuken in zijn jukbeen en oogkas op na een luchtduel met Milan Skriniar. De spits moest geopereerd worden en wachtte een revalidatie van drie maanden, maar blijkt sneller te zijn hersteld dan verwacht en maakt daardoor deel uit van de Nigeriaanse selectie voor de Afrika Cup. Misschien wel mede daardoor ontbreekt Dessers, die in oktober 2020 eenmaal bij de selectie zat, al heeft Eguavoen met onder meer Alex Iwobi (Everton), Odion Ighalo (Al-Shabab), Samuel Chukwueze (Villarreal) en Kelechi Iheanacho (Leicester City) veel keuze qua aanvallers.

The Super Eagles Squad List for #AFCON has finally landed, Who are you excited to see and who do you think shouldn’t be on here??? ???? Let us know in the comments below #oniletvng #onilekickoff #afcon #nff #supereagles pic.twitter.com/bDikWfktDt — Oniletvng (@Oniletvng) December 25, 2021

Sparta Rotterdam-doelman Maduka Okoye is naast Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs), Francis Uzoho (Omonia Nicosia) en John Noble (Enyimba Aba) één van de vier keepers. Okoye is de enige speler in de selectie van Nigeria die momenteel in de Eredivisie speelt, maar tegelijkertijd zijn er maar liefst zeven spelers opgeroepen met een verleden in de Nederlandse competitie.

William Troost-Ekong werd geboren in Nederland en speelde voor FC Groningen en FC Dordrecht, voor hij naar het buitenland verkaste en via FK Haugesund, AA Gent, Bursaspor en Udinese bij Watford terechtkwam. De 28-jarige centrumverdediger speelt sinds 2015 interlands voor Nigeria en droeg in de laatste WK-kwalificatiewedstrijden de aanvoerdersband.

Verder speelden ook Kenneth Omeruo (ex-ADO Den Haag, tegenwoordig Leganés), Kelechi Nwakali (ex-VVV-Venlo, tegenwoordig SD Huesca), Ahmed Musa (ex-VVV-Venlo, tegenwoordig Fatih Karagümrük), Chidera Ejuke (ex-sc Heerenveen, tegenwoordig CSKA Moskou), Sadiq Umar (ex-NAC Breda, tegenwoordig Almeria) en Taiwo Awoniyi (ex-NEC, tegenwoordig Union Berlin) in het verleden in de Eredivisie.