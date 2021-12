Galatasaray rekent na fraaie treffer van Aktürkoglu af met dramatische reeks

Zaterdag, 25 december 2021 om 16:00 • Chris Meijer

Galatasaray heeft voor het eerst sinds 13 november weer eens een competitiewedstrijd weten te winnen. De ploeg van trainer Fatih Terim - die wegens een schorsing overigens niet op de bank zat en vervangen werd door assistent Selcuk Inan - rekende zaterdagmiddag af met een reeks van zes competitieduels zonder zege en won in eigen stadion met 2-0 van Antalyaspor, mede dankzij een fraaie treffer van Kerem Aktürkoglu. Galatasaray bezet nu de achtste plaats in de Turkse Süper Lig, terwijl Antalyaspor momenteel veertiende staat.

Galatasaray trof zaterdag het Antalyaspor van trainer Nuri Sahin, zijn assistent Alfons Groenendijk én basisspeler Sherel Floranus. De thuisploeg, met Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu in de basiself, was al na acht minuten spelen dicht bij een voorsprong, toen een kopbal van Mostafa Mohamed stijlvol gekeerd werd door Antalyaspor-doelman Ruud Boffin, die in het verleden nog uitkwam voor PSV, FC Eindhoven, MVV Maastricht en VVV-Venlo. Galatasaray bleef via Aktürkoglu, Mohamed, Sofiane Feghouli en Van Aanholt in de eerste helft nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong.

GOL! Kerem Aktürkoglu ! dk'52

MUAZZAM GOLL !!

Galatasaray 2-0 Antalyaspor

--------------------------

Bu sayfa telif nedeni ile kapanacak.

Videolari kaçirmamak için @GOLAZOOSports



sayfasiniz takip ediniz..#GSvANT pic.twitter.com/xpruJGeFKZ — 6pas (@6pas16) December 25, 2021

Het duurde tot de blessuretijd van de eerste helft voordat Galatasaray de openingstreffer produceerde. Aktürkoglu bracht Feghouli in stelling, waarna de Algerijnse vleugelaanvaller de ruimte kreeg het strafschopgebied binnen te dribbelen en in de verre hoek raak te schieten. Antalyaspor kwam na rust goed uit de kleedkamer en kreeg via Paul Mukairu en Dogukan Sinik al snel goede mogelijkheden, maar toch verdubbelde Galatasaray al vroeg in de tweede helft de marge.

Nadat er niet werd gefloten toen Veysel Sari ten val werd gebracht door Mohamed, pikte Aktürkoglu de bal op. De vleugelaanvaller dribbelde naar binnen en krulde de bal vervolgens van grote afstand in de rechterbovenhoek, waarmee Galatasaray op een 2-0 voorsprong kwam. Via Dervisoglu en Feghouli had Cimbom al snel kunnen uitlopen naar een ruimere marge, maar tegelijkertijd was het verzet van Antalyaspor nog niet definitief gebroken.

Met 66 minuten op de klok leek Antalyaspor terug te komen in de wedstrijd, maar een doelpunt van Haji Wright werd geannuleerd wegens een handsbal. Kort daarna voorkwam Galatasaray-doelman Ismail Cipe een treffer van Sinik, wat uiteindelijk het laatste wapenfeit van de bezoekers bleek. Doordat Mohamed tot twee keer toe een kans liet liggen om op het scorebord te komen, kwam er in de 2-0 stand geen verandering meer.