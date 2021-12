Ronaldo, Lewandowski, Zlatan, Gakpo en Trauner laten zien hoe ze kerst vieren

Zaterdag, 25 december 2021 om 14:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:09

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De sterren uit het (inter)nationale topvoetbal delen op Instagram en masse hun kerstwensen. Cristiano Ronaldo plaatst een familiefoto op zijn Instagram van onder anderen zijn vrouw Georgina Rodríguez en zijn kinderen. “Met een vol hart, wens ik jullie allemaal een vrolijk kerstfeest!”, schrijft de Portugese sterspeler. Hoewel Lionel Messi op zijn eigen Instagram-pagina verstek laat gaan, plaatst zijn vrouw Antonela Roccuzzo wel een kerstfoto samen met met de aanvaller van Paris Saint-Germain.

Zlatan Ibrahimovic brengt zijn kerstwensen op geheel eigenwijze. “Merry Chriztmaz”, post hij als onderschrift bij een foto waarop een middelvinger als kaars is te zien. Donny van de Beek viert kerst met zijn vriendin Estelle Bergkamp, terwijl Robert Lewandowski een foto van zichzelf en zijn gezin plaatst.“Moge dit seizoen vol zijn met onvoorwaardelijke liefde en gelach voor jou en je familie.”

Ook de Eredivisie-spelers wensen iedereen een vrolijk kerstfeest. Zo post Gernot Trauner een foto van zichzelf met zijn vriendin bij de kerstboom en viert Edson Álvarez het in Mexico. Mario Götze liet weten op Kerstavond in het vliegtuig te zitten met zijn zoontje Rome. ‘Ik hoop dat iedereen een goede avond heeft!” Tot slot laat ook Cody Gakpo van zich horen. “Het beste cadeau met Kerstmis is wat tijd doorbrengen met familie.”