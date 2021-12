Hoe Barcelona ondanks een miljardenschuld 55 miljoen kan betalen

Ferran Torres lijkt spoedig te worden gepresenteerd als aanwinst van Barcelona. Fabrizio Romano meldt zaterdagochtend dat het papierwerk met Manchester City afgerond is, er een persoonlijk akkoord bestaat over een vijfjarig contract en dat de komst van de 21-jarige vleugelaanvaller spoedig bekendgemaakt zal worden door de Catalanen. Maar hoe kan het financieel armlastige Barcelona zich een transfersom van 55 miljoen euro - een bedrag dat door bonussen nog met 10 miljoen euro kan oplopen - veroorloven?

“De financiële situatie is het gevolg van de fouten die het vorige bestuur heeft gemaakt. Zij kunnen de slechtste resultaten in de geschiedenis van deze club overleggen”, zei Joan Laporta in oktober kort na zijn aantreden als voorzitter van Barcelona over de financiële situatie. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Barcelona het afgelopen jaar een verlies had geleden van 481 miljoen euro, waardoor de schuld was opgelopen tot ruim 1,35 miljard euro. Laporta zei destijds ook dat er een grootschalige lening was afgesloten bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en dat is de reden dat er op dit moment geld is voor de komst van Torres.

Barcelona heeft recent 600 miljoen euro geleend van Goldman Sachs, een bedrag dat over een periode van 35 jaar moet worden terugbetaald. Barcelona zou bovendien zelf nog enkele reserves hebben die kunnen worden gebruikt voor deze deal met Manchester City, al was dat niet voldoende geweest zonder de lening van Goldman Sachs. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat Barcelona de vaste transfersom van 55 miljoen euro verspreid over een langere periode in verschillende termijnen gaat betalen. Torres en Barcelona zouden een akkoord hebben bereikt over een salaris dat de komende zes maanden nog wat lager ligt, om zo binnen het salarisbudget te blijven.

Manchester City zou tevens bereid zijn om Barcelona in dat opzicht tegemoet te komen. The Citizens maken een forse winst op Torres, die in 2020 voor 23 miljoen euro werd overgenomen van Valencia. De 22-voudig Spaans international hoeft dit seizoen op niet al teveel speelminuten te rekenen in het elftal van manager Josep Guardiola. “Ik heb het al vaker gezegd. Als je niet gelukkig bent, dan moet je vertrekken”, reageerde Guardiola. “We zijn geen club die nee zegt als je zegt dat je weg wil. Maar als het bod niet goed genoeg is, dan moet je blijven.”

Dat Barcelona Manchester City kan betalen, betekent echter niet direct dat de deal daarmee financieel gezien direct in kannen en kruiken is. Het voornaamste probleem zijn namelijk de Financial Fair Play-regels van LaLiga. Barcelona heeft de salarislimiet in LaLiga overschreden en is daardoor gebonden aan de zogeheten 1/4-regel. Die bepaalt dat een club slechts 25 procent van het salaris dat wordt bespaard door een uitgaande transfer opnieuw mag inschrijven in de competitie. Dat betekent dus dat het nieuwe salaris dat Ferran krijgt minstens viermaal moet worden gecompenseerd door het vertrek van spelers.

Het is geen nieuw probleem, want Barcelona kon door deze regels het aflopende contract van Lionel Messi niet verlengen. Memphis Depay, Eric García en Sergio Agüero konden alleen worden ingeschreven omdat Gerard Piqué, Sergio Busquets en Jordi Alba salaris inleverden. De clubleiding van Barcelona zal nu met meer spelers om de tafel moeten om te onderhandelen over een salarisverlaging. Het vertrek van Agüero - die wegens hartproblemen noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan zette - heeft alvast wat financiële ruimte gemaakt voor de komst van Torres.

Een van de sleutels in het inschrijven van Torres lijkt Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller is voorlopig nog in het bezit van een aflopend contract, daar de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis stroef verlopen. Enerzijds kunnen de Catalanen ervoor kiezen om Dembélé in januari te verkopen, zodat er nog iets aan hem kan worden verdiend. Anderzijds kan het Barcelona financieel helpen om hem toch binnenboord te houden. Niet alleen omdat er dan afspraken kunnen worden gemaakt over een lager salaris, maar ook omdat Barcelona dan langer heeft om het nog verschuldigde deel van de torenhoge transfersom - een vast bedrag van 114 miljoen euro, dat door bonussen nog kon oplopen tot 160 miljoen euro - aan Borussia Dortmund te voldoen.

Sergi Roberto wordt eveneens genoemd als een speler met wie Barcelona om de tafel gaat om over een lager salaris te praten. Er werd afgelopen zomer al gemeld dat hij 35 procent van zijn salaris zou hebben ingeleverd, maar voorlopig is er nog geen akkoord bereikt over het verlengen van zijn in 2022 aflopende contract. Verder staan grootverdieners Philippe Coutinho, Samuel Umtiti en Neto nadrukkelijk op de nominatie om te vertrekken. Zij komen nauwelijks in de plannen van Xavi voor en kunnen met hun vertrek veel ruimte maken in het salarisbudget van Barcelona.

Philippe Coutinho is een van de spelers die Barcelona wil lozen om financiële ruimte te maken.

LaLiga-voorzitter Javier Tebas noemde de investeringsdeal met CVC als alternatief. Het investeringsfonds is akkoord over een kapitaalinjectie van bijna twee miljard euro in het Spaanse voetbal, maar Barcelona, Real Madrid en Ahtletic Club gingen niet akkoord en zijn dan ook niet betrokken in de deal. Tebas moedigde Barça aan om zich alsnog aan te sluiten bij de overeenkomst. "Het zou Barcelona direct toegang geven tot nieuwe spelers", aldus de preses van LaLiga. "Ik moedig Laporta aan om de situatie op te lossen, omdat iedereen, te beginnen met LaLiga, een sterk Barcelona wil zien. Barça en Real Madrid zijn de drijvende krachten achter LaLiga en natuurlijk zijn we niet blij met de situatie in Catalonië. Hopelijk wordt het snel opgelost."

Waar het aantrekken van Torres misschien wordt beschouwd als een onverantwoorde zet van Barcelona, wordt er tegelijkertijd gesproken over een signaal naar sponsors en investeerders 'dat de club nog niet dood is'. Met het aantrekken van de aanvaller heeft Barcelona een grotere kans om in de top vier van LaLiga te eindigen en daarmee een Champions League-ticket veilig te stellen, wat over de lange termijn financiële voordelen heeft. Want het mislopen van de Champions League zou de financiële zorgen alleen maar verder doen toenemen.