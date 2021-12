Barcelona heeft met Ferran Torres eerste grote aanwinst onder Xavi binnen

Dinsdag, 28 december 2021 om 14:31 • Laatste update: 15:03

Ferran Torres vervolgt zijn loopbaan bij Barcelona, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De aanvaller komt per direct over van Manchester City; Fabrizio Romano meldde eerder al dat Barça een vast bedrag van 55 miljoen euro aan de Premier League-club betaalt. Daarbovenop kan een som van 10 miljoen euro aan bonussen komen. Ferran tekent voor vijf jaar in Barcelona, krijgt een transferclausule van een miljard euro en wordt de eerste winterversterking van de club.

Ferran zette zondag al voet op Spaanse bodem, waarna hij maandagochtend medisch gekeurd werd door Barcelona. De kersverse aanwinst van trainer Xavi kwam in zijn periode als speler van Manchester City in totaal tot 16 doelpunten en 4 assists in 43 wedstrijden in alle competities. Guardiola legde in augustus 2020 23 miljoen euro neer voor de van Valencia afkomstige buitenspeler. Bijna anderhalf jaar later vertrekt de Spanjaard voor ongeveer het dubbele van dat bedrag richting Barcelona, dat al enige tijd in de markt was voor de flankspeler.

De aanwinst van Barcelona maakte naam als jeugdinternational en in oktober volgde zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje. Ferran werd vervolgens opgenomen in de selectie voor het EK en de aanvaller was trefzeker tegen Kroatië (5-3 zege) in de achtste finale. In de halve finale van de Nations League tekende Ferran voor beide doelpunten tegen Italië (1-2 zege). Met twee treffers werd hij gedeeld topscorer van het toernooi, samen met Kylian Mbappé en Karim Benzema.

Ferran kan op alle posities in de voorste linie uit de voeten. Barcelona zocht al enige tijd naar versterkingen voor de voorhoede, mede door het tussentijdse afscheid van Sergio Agüero. Ferran kent LaLiga behoorlijk goed, want in zijn periode bij Valencia kwam de multifunctionele aanvaller tot meer dan zeventig competitiewedstrijden. Barcelona zal wel, waarschijnlijk via het verkopen of verhuren van spelers, ruimte moeten maken in de salarishuishouding. Pas dan krijgt men van LaLiga groen licht om Ferran definitief aan de selectie toe te voegen. Volgens Romano zal Hakim Ziyech door de komst van Ferran in januari geen (tijdelijke) transfer naar het Camp Nou maken.

“Ferran mag trots zijn op wat hij hier bij Manchester City heeft bereikt”, zegt Txiki Begiristain, technisch directeur van Manchester City op de clubwebsite van the Citizens. “Het afgelopen seizoen speelde hij voor het eerst in het buitenland, maar hij heeft zich goed aangepast. Hij gaf altijd honderd procent, werkte hard voor het team en maakte doelpunten die ons hielpen prijzen te winnen. Door blessures heeft hij dit seizoen helaas geen wedstrijden meer kunnen spelen, maar Ferran is een speler waar we allemaal met plezier mee hebben gewerkt en we wensen hem het allerbeste bij Barcelona en voor de rest van zijn carrière.”