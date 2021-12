Daniel Sturridge moet 26.000 euro betalen voor teruggevonden hond

Daniel Sturridge is veroordeeld tot het betalen van 26.000 euro aan een man die zegt dat hij zijn vermiste hond heeft gevonden. De voormalig spits van Liverpool loofde een beloning uit voor zijn Pomeriaan genaamd Lucci, die volgens hem in 2019 uit een huis in Los Angeles was gestolen. Foster Washington, een rapper bekend als Killa Fame, beweert dat hij Sturridge en zijn huisdier herenigde maar niet werd betaald. Een plaatselijke rechtbank heeft hem nu in het gelijk gesteld.

Uit rechtbankdocumenten die in handen kwamen van persbureau PA News blijkt dat Sturridge bij verstek is veroordeeld, wat betekent dat hij niet op de klacht heeft gereageerd. De rechter beval dat de voetballer 26.000 euro als schadevergoeding aan de heer Washington moet betalen. De rapper vertelde PA News dat hij zich ‘in de steek gelaten’ voelde door Sturridge. “Hopelijk betaalt hij en gaat hij niet in beroep”, zei hij.

?? Find Lucci! "Like I said before, I will pay anything. It's not about the money, I just want my dog." ?? Daniel Sturridge makes emotional plea for missing dog: https://t.co/o0xjxi5BZZ pic.twitter.com/xazAFAvsdt — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 9, 2019

“Ik ben er ontzettend blij mee, ik vecht al meer dan een jaar tegen deze zaak, ik kan niet geloven dat het voorbij is. Toen we de hond vonden dacht ik dat mijn leven beter zou worden.” Sturridge, die momenteel speelt voor Perth Glory in de A-League van Australië, postte in 2019 video's van schade aan zijn huis in Hollywood en camerabeelden van drie mannen met capuchons toen zijn hond Lucci vermist werd.

“We betalen alles voor de hond”, zei Sturridge. “Wie mijn hond terugbrengt krijgt 20.000 of 30.000 pond.” De voetballer werd twee dagen later herenigd met zijn hond, nadat Washington foto’s postte op zijn Twitter-account, met de vraag: “Is dit Lucci?” Nadat de vermiste Pomeriaan was teruggebracht, zei Sturridge dat hij ‘zo dankbaar’ was voor de mensen die ‘het onder de aandacht hadden gebracht’, maar hij zei niet of hij de beloning had uitbetaald.